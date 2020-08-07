AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تساقط الشعر.. عرض غامض لكورونا يثير حيرة الأطباء .. صور

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:02 ص
تساقط الشعر كورونا
تساقط الشعر كورونا
Advertisements
عزة عاطف
حذرت إحدى الناجين من فيروس كورونا الذي قضى أسابيع في حرب طويلة مع الفيروس داخل المستشفى من عرض جديد غريب قد يكون نتيجة للإصابة به.

حيث فجرت امرأة بريطانية تدعى «جريس دادلي» تبلغ من العمر 30 عامًا مفاجأة صادمة بشأن عرض تساقط الشعر كأثر جانبي للفيروس.
اقرأ المزيد:

كما كشفت عيادة طبية أيضًا أن عددًا متزايدًا من مرضى فيروس كورونا السابقين بدأوا يفقدون شعرهم. 

أمضت جريس من رومفورد بإسيكس أسابيعًا في الاستيقاظ يوميًا على "كتل ضخمة" من الشعر على وسادتها متساقطة على وسادتها.

بعد شهر من قضاء أسبوعين في المستشفى بمعاناة من فيروس كورونا القاتل، وقد أخبرها أحد المتخصصين في علم الشعر عن اعتقاده بأن جسدها كان قريبًا جدًا من الموت.

وقد بدأ في "إغلاق'' البصيلات الموجودة على رأسها من أجل الحفاظ على الطاقة لأداء وظائف أساسية أخرى.

ليست جريس وحدها التي تعاني من تساقط الشعر ، حيث يشارك العشرات من الناجين من فيروس كورونا صورًا لفروة رأسهم عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذه الأسباب الشعر يتساقط فى فترة الحجر المنزلي

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

بسبب العدوى.. متعافية من كورونا تروي تفاصيل معاناتها من تساقط الشعر

بمكونان من منزلك.. تخلصى من تساقط الشعر نهائيا

ترشيحاتنا

فرج عامر: الزمالك أقوى فريق في مصر.. والأهلي نادي القرن

طارق العشري عن عدم احتساب ضربة جزاء للمصري: الحكم "رفع لي الضغط".. فيديو

اغتيال عقيد رفض إدخال شحنة المتفجرات إلى مرفأ بيروت.. صحفى لبنانى يدلى لـ صدى البلد بمعلومات خطيرة

البرنس .. شاهد بوسي شلبي برفقة محمد رمضان

100 شمعة وحريق مدمر.. عرض زواج رومانسي يتحول إلى مأساة.. شاهد

رئيس النواب لرئيس تحرير "الأهرام": الإثيوبيون غير متعاونين ويفتقدون الصراحة وحسن النية وواهم من يحاول استدراج مصر لمغامرات غير محسوبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان على حافة مجاعة.. مواطنون يمسحون دموع بيروت بعد الانفجار الهائل .. صور

ماكرون يطالب بإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت .. الرئيس الفرنسي للبنانيين: أنا هنا لمساعدتكم .. وباريس لن تمنح شيكا على بياض لقادتكم دون إصلاح .. صور

دولة جديدة تقرر الاستعانة بـ كلاب مدربة لرصد مصابي كورونا بدقة وسرعة