تساقط الشعر.. عرض غامض لكورونا يثير حيرة الأطباء .. صور





حيث فجرت امرأة بريطانية تدعى «جريس دادلي» تبلغ من العمر 30 عامًا مفاجأة صادمة بشأن عرض تساقط الشعر كأثر جانبي للفيروس

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كما كشفت عيادة طبية أيضًا أن عددًا متزايدًا من مرضى فيروس كورونا السابقين بدأوا يفقدون شعرهم.





أمضت جريس من رومفورد بإسيكس أسابيعًا في الاستيقاظ يوميًا على "كتل ضخمة" من الشعر على وسادتها متساقطة على وسادتها.





بعد شهر من قضاء أسبوعين في المستشفى بمعاناة من فيروس كورونا القاتل، وقد أخبرها أحد المتخصصين في علم الشعر عن اعتقاده بأن جسدها كان قريبًا جدًا من الموت.





وقد بدأ في "إغلاق'' البصيلات الموجودة على رأسها من أجل الحفاظ على الطاقة لأداء وظائف أساسية أخرى.





ليست جريس وحدها التي تعاني من تساقط الشعر ، حيث يشارك العشرات من الناجين من فيروس كورونا صورًا لفروة رأسهم عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.



