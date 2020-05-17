مخاطر جديدة .. فيروس كورونا يتسبب في نوبة قلبية لطفلة





تعرضت طفلة أمريكية تبلغ من العمر 12 عامًا فقط لنوبة قلبية حادة ناتجة عن تلك الحالة الغامضة المرتبطة بالفيروس المستجد ، مما جعل قلبها بالكاد ينبض وظلت طريحة الفراش على جهاز التنفس لمدة 4 أيام.









ظن الأطباء في البداية أن الطفلة جولييت تعاني من إنفلونزا بالغة السوء، حتى أصبحت أطرافها باردة وتحولت شفتيها إلى اللون الأزرق، مما دفع والدها شون للاتصال بالإسعاف بعد أن انهارت الطفلة نهائيًا.





نقلت الطفلة جوًا إلى مستشفى أوتشنر للأطفال في لوسانا، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وقالت الدكتورة جيك كلينماهون أخصائية أمراض القلب للأطفال وفقًا لصحيفة مترو: "كانت الطفلة على وشك الموت، وثبتت إصابتها بفيروس كورونا بعد ذلك بوقت قصير".





جولييت هي واحدة ضمن عدد كبير من الأطفال الذين أصيبوا بحالة التهابية جديدة في الأسابيع الأخيرة، والتي تم تسميتها مؤقتًا بمتلازمة الالتهابات متعددة الأنظمة (MISC) أو متلازمة (PMIS)، والتي أصابت 110 طفل في جميع أنحاء ولاية نيويورك وقتلت ما لا يقل عن ثلاثة أطفال، حيث يقوم فيها الجهاز المناعي في الجسم بالمبالغة في رد الفعل ويستبب في التهاب الأوعية الدموية.



