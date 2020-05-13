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منوعات

بسبب كورونا.. مرض غامض يقتل الأطفال | صور مؤلمة لـ أعراضه

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:20 ص
مرض غامض
مرض غامض
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عزة عاطف
بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بأعداد ضخمة وظهور أعراض غريبة على جلد الأطفال، يكافح حاليًا 100 طفل مرضًا جديدًا مختلف الأعراض عن كورونا لكنه ناتج عنه، وهو التهاب قاتل في الأوعية الدموية.

وصرح حاكم الولاية «أندرو كومو» أن 3 أطفال لقوا حتفهم بسبب المرض الجديد الذي يسببه كورونا بعد محاربة أعراض مشابهة لتلك التي يسببها مرض كاواساكي مثل تغير لون الجلد.
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وأضاف: "لدينا حوالي 100 حالة مرض التهابي في الأطفال الصغار يرجح أنه قد نتج عن فيروس كورونا (كوفيد 19)... ويتم إرجاع الأعراض التي تظهر على الأطفال إلى مرض كاواساكي أو متلازمة الصدمة السامة".

ويعد المرض الجديد الذي يصيب الأطفال هو التهاب في الأوعية الدموية ويمكنه التأثير على القلب، ورغم أن المرض قد ظهر جليًا في مدينة نيويورك فمن المؤكد وصوله إلى ولايات أخرى وفقًا لصحيفة مترو.

 لا تظهر على الأطفال المصابين بالمرض أعراض فيروس كورونا المعتادة فهي ليست شبيهة بأعراض الجهاز التنفسي، ولم يشر الحاكم إلى أية تفاصيل أخرى عن الأطفال الثلاثة الذين قتلهم المرض.

يعمل الباحثون على تأكيد ما إذا كانت المرض الجديد هو تطور لـ كاواساكي، كما يعملون على محاولة إنشاء رابط بينه وبين فيروس كورونا المستجد.. وتتمثل أعراض المرض الجديد في:
الحمى والغثيان 
آلام البطن 
مشاكل التنفس 
وتغير لون الجلد

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