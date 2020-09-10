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منوعات

حماقة مجرم تكشف محاولة لتهريب مخدرات بقيمة 200 مليون دولار.. اعرف الحكاية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:30 م
حماقة مجرم تكشف محاولة
حماقة مجرم تكشف محاولة لتهريب مخدرات بقيمة 200 مليون دولار
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هدير علاء
وُصف مهرب مخدرات في الثامنة والعشرين من عمره بكونه "أغبى مجرم في أستراليا"، وذلك بعد أن اصطدم بشاحنته في سيارات شرطة مركونة أثناء محاولته تهريب كمية هائلة من مخدر الميثامفيتامين تُقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار.

وأفادت تقارير إخبارية بأن هذه الواقعة حدثت في مدينة "سيدني" بولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية، مشيرة إلى أن المهرب "سيمون تو" كان يمر بشاحنته بالقرب من قسم للشرطة عندما اصطدم دون قصد بسيارتين تابعتين لشرطة الولاية في وضح النهار.


وواصل القيادة في أعقاب ذلك، حتى رصد ضباط شرطة شاحنته بعد ساعة من الواقعة، وزعم في البداية أنه غط في النوم لثوانٍ قبيل اصطدامه بسيارتي الشرطة، كما أخبر الضباط بأنه كان يوصل الطعام في أنحاء المدينة، في حين أنه كان في حوزته في حقيقة الأمر 260 كيلو جرامًا من المادة المخدرة، ولم تصدق الشرطة مزاعمه خاصة وأن علامات القلق كانت بادية عليه.

وعندما فتح الضباط الصناديق الكرتونية التي كانت محملة داخل الشاحنة، كشفوا أمره.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الجاني مثل أمام محكمة مقاطعة "نيو ساوث ويلز"، الخميس، حيث أكد محاميه أنه مهمته كانت تتمثل في نقل المخدرات وقيادة الشاحنة فحسب، لكن طريقته في القيادة هي التي كشفت أمره. 


وأفاد التقرير بأن "سيمون تو" لم يكشف بشكل كامل عن كيفية حصوله على المخدرات كما لم يقدم أي معلومات حول المنظمة الإجرامية المتورطة في الإتجار فيها.

لكنه أقر بجريمته أمام المحكمة، ويمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا؛ ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها عليه غدًا الجمعة.


حماقة مجرم تكشف محاولة لتهريب مخدرات بقيمة 200 مليون دولار.. اعرف الحكاية
حماقة مجرم تكشف محاولة لتهريب مخدرات بقيمة 200 مليون دولار.. اعرف الحكاية
حماقة مجرم تكشف محاولة لتهريب مخدرات بقيمة 200 مليون دولار.. اعرف الحكاية
حماقة مجرم تكشف محاولة لتهريب مخدرات بقيمة 200 مليون دولار.. اعرف الحكاية
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