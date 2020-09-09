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منوعات

شاهد.. لحظة اعتداء ملكة جمال سابقة على موظفة مركز تسوق بـ سكين.. والسبب غامض

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:50 ص
اعتداء ملكة جمال
اعتداء ملكة جمال سابقة على موظفة مركز تسوق بـ سكين
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هدير علاء
رصدت لقطات مصورة تداولتها مواقع إخبارية عالمية لحظة اعتداء ملكة جمال روسية سابقة في الثانية والثلاثين من عمرها على موظفة في مركز للتسوق بـ سكين على نحو مفاجئ وبشكل عشوائي بدون أي سبب واضح.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الاعتداء العشوائي وقع بمدينة "أوليانوفسك" الروسية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وقد سجلت كاميرات المراقبة بمركز التسوق تفاصيل ما حدث، وألقت الشرطة القبض على المعتدية "ناتاليا دولجانوفسكايا" للاشتباه في تورطها في جريمة شروع في قتل.


ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام محلية أن المعتدية سُمعت وهي تصرخ قائلة "أنا أكره النساء" أثناء قيامها بطعن الضحية ذات الـ36 عامًا أكثر من مرة بسكين كان في حوزتها حتى أطاحت بها أرضًا؛ وكانت "دولجانوفسكايا" قد تُوجت بلقب ملكة جمال "أوليانوفسك" في عام 2005 وعملت كعارضة أزياء محلية وحظيت بشهرة.

وكما يتبين من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة، فإن الضحية، التي لم يتم الكشف عن هويتها، تعرضت لهذا الاعتداء الوحشي في القسم المخصص للخضروات والفاكهة بمركز التسوق، حيث شنت عليها المعتدية هجومًا مفاجئًا وانهالت عليها بالسكين، قبل أن يتدخل اثنان من شهود العيان لمساعدة الضحية، وبالفعل تمكنت موظفة من انتزاع السكين من يد المعتدية، في حين حاول أحد المتسوقين مساعدة الضحية.


وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأن الضحية توجد حاليًا في وحدة العناية المركزة، حيث تعرضت لإصابات خطيرة في الرأس والوجه والرقبة واليدين والعمود الفقري.

واحتجزت الشرطة ملكة الجمال السابقة بعد أن فرت من مسرح الجريمة؛ وأفادت السلطات بأن الاعتداء كان عشوائيًا وبدون دافع واضح؛ ومن المقرر أن تخضع المعتدية لتقييم لحالتها النفسية.
شاهد.. لحظة اعتداء ملكة جمال سابقة على موظفة مركز تسوق بـ سكين.. والسبب غامض
شاهد.. لحظة اعتداء ملكة جمال سابقة على موظفة مركز تسوق بـ سكين.. والسبب غامض
شاهد.. لحظة اعتداء ملكة جمال سابقة على موظفة مركز تسوق بـ سكين.. والسبب غامض
شاهد.. لحظة اعتداء ملكة جمال سابقة على موظفة مركز تسوق بـ سكين.. والسبب غامض
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