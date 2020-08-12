اعتداء بالضرب.. جدال حول الكمامة يتسبب في مشاجرة عنيفة داخل قطار

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ترصد لحظة نشوب مشاجرة عنيفة على متن قطار مزدحم بالعاصمة البريطانية لندن في أعقاب تراشق لفظي بين اثنين من الركاب بسبب عدم التزام أحدهما بارتداء الكمامة الواقية





وأفادت تقارير إخبارية بأن الراكبين دخلا في جدال استمر لمدة دقيقتين تقريبًا، وجه كل منهما للآخر خلاله إهانات لفظية دون توقف، وكذلك أشارت التقارير إلى أن الجدال نشب في الأساس بسبب عدم ارتداء الراكب، الذي يظهر في اللقطات المرفقة مرتديًا سترة صفراء، كمامة في إطار إجراءات الوقاية من فيروس " كورونا " التي حددتها الحكومة البريطانية.









ويظهر الراكبان في هذه اللقطات، قبل تصاعد حدة الخلاف، وقد كان يقفان في مواجهة بعضهما البعض، في حين كان أحدهما يرتدي الكمامة حول عنقه، أما الآخر فلم يكن في حوزته أي قناع واق ، ومن الواضح أن الوضع كان محتدمًا وكان بقية الركاب يشاهدون ما يحدث دون أن يحاول أي منهم التدخل لتهدئة الموقف في البداية.





وبعد ذلك عاد أحدهما إلى مقعده، لكنهما واصلا تبادل الإهانات اللفظية والتهديدات؛ وأوضحت التقارير الإخبارية أن الراكب صاحب السترة الصفراء ظل يتحدى غريمه للنزول من القطار في المحطة القادمة كي يواجه كل منهما الآخر، لكن الأخير رد عليه قائلًا: "قم بما تريده في القطار".









ولم تمض سوى لحظات حتى تأزم الموقف أكثر، إثر قيام صاحب السترة الصفراء بركل يد الراكب الآخر الذي كان جالسًا، لينهض على الفور ويتبادلا اللكمات وسط ذعر الركاب، الذين حاولوا التدخل في تلك اللحظات لفض الشجار وتهدئة الموقف.



