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منوعات

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:14 ص
ظهور ثعبان مرعب على
ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك
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هدير علاء
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يرصد لحظة ظهور ثعبان على رصيف محطة مترو أنفاق في مدينة "نيويورك" الأمريكية يوم الأحد الماضي في مشهد يكاد لا يُصدق.


وشوهد الثعبان، الذي يُقدر طوله بحوالي سبعة أقدام، وقد كان يتحرك ببطء على رصيف المحطة، وظهر على مقربة منه أيضًا أحد رواد محطة مترو الأنفاق، ومن المرجح أنه كان ينتظر القطار القادم وأنه لم يكن على دراية بوجود الثعبان، وإلا كان رد فعله قد اختلف تمامًا.




وشارك أحد شهود العيان الفيديو الذي يرصد تفاصيل هذه الواقعة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وعلق عليه قائلًا: "كنت أعتقد أنني رأيت كل شيء لكن هذا لا يمكن أن يكون حقيقيًا".


ولم تتضح بعد كيفية وصول الثعبان إلى رصيف المحطة في الأساس، في حين أكدت إدارة خدمة المترو في مدينة "نيويورك" أنها تجري تحقيقًا في الواقعة، وحثت الركاب على ضرورة إبلاغها فوريًا حال رؤية ثعبان أو أي زواحف أخرى.




وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تبين في وقت لاحق أن الثعبان من فصيلة غير سامة يمتد موطنها الطبيعي عادة من ولاية "كونيتيكت" إلى "ساوث كارولينا"، وأيضًا حتى أقصى الغرب إلى ولايتي "كانساس" و"أوكلاهوما"؛ وأضاف التقرير أن هذه الفصيلة غير مؤذية للبشر بشكل عام، وتتغذى على القوارض والضفادع.


وتفاعل عدد كبير من الرواد مع هذا الفيديو، الذي أثار ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، كما تداولته عدة وسائل إعلام دولية.


مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك
مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك
مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك
مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك
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