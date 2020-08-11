يصرخ من الرعب.. اعتقال وتخويف طفل من ذوي الاحتياجات على يد ضباط أمريكيين| فيديو

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واستخدم ضباط شرطة أمريكيين أساليب التخويف مع طفل صغير من ذوي الاحتياجات، حيث استمروا في تكرار جملة "إنك ستسجن" على مسامعه؛ بعدما لكم الصغير مُدرِّسًا في صدره.





ظهر الطفل في الفيديو وهو يبكي من شدة الخوف.





وقد اتهم محامي الطفل ، رجال الشرطة ، باستخدام تكتيكات "التخويف" غير المناسبة مع الطفل.





وبحسب تقرير الاعتقال؛ لكم الصبي ، معلما في صدره، واعتقل بتهمة افتعال جناية.





وعلى الرغم من أن الحادث وقع قبل عامين، إلا أنه أثار موجة من الغضب هذا الأسبوع، بعد أن نشر المحامي تالاهاسي بن كرامب، الممثل عن عائلات جورج فلويد، بريونا تيلور وأحمد أربري، مقطع فيديو للاعتقال.