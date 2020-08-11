أطلق النار على نفسه بالخطأ.. العناية الإلهية تنقذ طفلا من موت محقق.. تفاصيل

أنقذت العناية الإلهية، طفلًا عمره عامان من موت محقق ، وذلك بعد أن أطلق النار على نفسه بالخطأ وأصيب في رأسه أثناء تواجده برفقة أفراد عائلته في مسكن بولاية "كنتاكي" الأمريكية مساء يوم السبت الماضي.





وتناول تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية تفاصيل هذه الحادثة المروعة ، موضحًا أن الطفل، الذي لم يتم بعد الكشف عن هويته، عثر بالصدفة على سلاح ناري غير مؤمن في محل إقامة العائلة وأطلق النار على نفسه دون قصد.









ونُقل الصبي على الفور إلى مستشفى محلي لتلقي رعاية طارئة ؛ ولحسن الحظ، فقد تمكن الأطباء من إنقاذ حياته.





وأفادت شرطة ولاية "كنتاكي" التي شهدت هذا الحادث بأن حالته مستقرة في الوقت الراهن، لكنه مازال في المستشفى تحت الملاحظة الطبية.









وأشارت الشرطة كذلك إلى أن 14 محققًا توجهوا إلى موقع الحادث للكشف عن ملابساته عقب ورود بلاغ بشأن ما حدث.



