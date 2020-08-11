AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:44 م
وسائل مبتكرة لحماية
وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا
Advertisements
هدير علاء
تداولت عدة مواقع إخبارية عالمية في الآونة الأخيرة لقطات مصورة ترصد الإجراءات المشددة المتبعة في إحدى المؤسسات التعليمية بالعاصمة التايلاندية "بانكوك" للحفاظ على التباعد الاجتماعي وحماية الطلاب من خطر الإصابة بعدوى "كورونا" سواء أثناء اللعب أو في الفصول الدراسية.


ويظهر في بعض من هذه اللقطات مجموعة أطفال في مرحلة الحضانة وهم يلعبون معًا، لكن مع التزام كل منهم بالبقاء على مسافة مناسبة من بقية زملائه، وفي إطار المساحة الشخصية المخصصة له داخل ما يشار إليه باسم "حجرات التباعد الاجتماعي" أو "مقصورات التباعد الاجتماعي".




ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هذه اللقطات قد صُورت في مدرسة بالعاصمة "بانكوك"، والتي أعادت فتح أبوابها لطلابها، الذين يُقدر عددهم بـ250 طالبًا في بداية شهر يوليو الماضي عقب تخفيف إجراءات الإغلاق التي فُرضت للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وكما يتبين من خلال اللقطات المرفقة، فإن هناك حرصًا بين الطلاب على ارتداء الكمامة الواقية، كما وفرت إدارة المدرسة فواصل بين الطلاب داخل الفصول الدراسية، وفي أماكن تناول الطعام تُعرف باسم "شاشات التباعد الاجتماعي"، وبالطبع كانت هناك مسافات مناسبة بين كل من المقاعد الدراسية المخصصة للطلاب.


وحرصت إدارة المدرسة في الوقت ذاته على توفير مطهرات اليدين خارج كل فصل، إلى جانب وجود جهاز لقياس درجات الحرارة عند مدخل المدرسة للتأكد من عدم معاناة أي من الطلاب من ارتفاع في درجة الحرارة فور وصولهم.




وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن هذه المؤسسة التعليمية لم تسجل أي حالات إصابة بـ"كورونا" بفضل الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تطبقها منذ إعادة فتح أبوابها بعد فترة إغلاق استمرت منذ منتصف شهر مارس الماضي وحتى بداية يوليو.


جدير بالذكر أن تايلاند سجلت حتى الآن 3351 حالة إصابة بـ"كورونا"، وبلغ عدد الوفيات 58 حالة وفاة.
منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد
منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد
منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد
منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد
منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد
منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد
منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد
منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد
منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد
منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حتى القرود.. لقطات لحيوانات أظهرت التزاما عفويا بقواعد التباعد الاجتماعي.. شاهد

فواصل من الكرتون.. فكرة مبتكرة للحفاظ على التباعد الاجتماعي في أماكن العمل.. شاهد

كوريا الجنوبية تقرر الحدّ من عدد التلاميذ في الفصول الدراسية بعد زيادة حالات العدوى

قياس حرارة الزبون.. شاهد كيف تبدو صالونات الحلاقة في زمن كورونا

لدعم التعليم المصري عن بعد.. أحدث الحلول التكنولوجية لدعم مفهوم الفصول الدراسية الرقمية

ترشيحاتنا

على رأسهم بيل ورودريجيز.. زيدان يطيح بـ 9 لاعبين من ريال مدريد

٤ حيل لن تكلفك الكثير تخلصك من انتشار الذباب فى المنزل والعمل

طوارئ للرد على أنقرة| الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع قبرص واليونان ضد تجاوزات تركيا

وزير الخارجية للرئيس اللبناني بعد انفجار المرفأ: مصر مستعدة لإعادة إعمار بيروت

بوتين يكشف سرًا عن أول لقاح لكورونا في العالم

حكم ترك دعاء الاستفتاح .. هل يبطل الصلاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. أول جلسة تصوير لـ نهى عابدين بعد قرار تراجعها عن الاعتزال

منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد

بالطفطف.. النساء تتوجه إلى لجان رأس البر للإدلاء بأصواتهن في انتخابات الشيوخ