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منوعات

كادت تفقد حياتها.. لص يسحل مسنة للاستيلاء على حقيبتها.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:36 م
لص يسحل مسنة 85 عامًا
لص يسحل مسنة 85 عامًا للاستيلاء على حقيبتها
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هدير علاء
وقعت مسنة أمريكية في الخامسة والثمانين من عمرها ضحية اعتداء عنيف من سارق بلا رحمة أطاح بها وسحلها دون مراعاة لسنها كي يتمكن من الاستيلاء على حقيبتها، قبل أن يلوذ بالفرار تاركًا إياها ملقاة على الأرض غير قادرة على التحرك.

يشار إلى أن الاعتداء على المسنة وقع بمدينة "شيكاغو" الأمريكية صباح يوم الثلاثاء الماضي، في الجراج الملحق بالمبنى السكني الذي تقيم به؛ وقد رصدت كاميرات المراقبة الموجودة هناك تفاصيل عملية السرقة والاعتداء لحظة بلحظة.


وتظهر المسنة في بداية الفيديو المرفق وقد كانت تسير متكئة على عكاز في اتجاه المدخل الخلفي لمبناها السكني، في حين شوهد السارق كان يلحق بها خطوة بخطوة، وفور وصولها إلى المدخل انقض عليها وجرها بعنف بالغ إلى الوراء بعيدًا عن المدخل محاولًا انتزاع الحقيبة منها، وسقطت هي أرضًا وارتطم رأسها بالأرضية الخرسانية.

وتمكن السارق من الاستيلاء على الحقيبة وسارع بالركض مبتعدًا عن ضحيته، لكن الحقيبة سقطت منه أثناء هروبه واضطر شريك له إلى العودة لالتقاطها؛ وفي أعقاب ذلك ركض أحد المقيمين بالمبنى للخارج ليجد المسنة ملقاة على الأرض، وفي تلك اللحظات حركت ذراعها وتبين أنها لم تفقد وعيها.


ونُقلت الضحية إلى مستشفى محلي إثر تعرضها لإصابات في رأسها وظهرها، لكنها المتوقع أن تتعافى من آثار الاعتداء المروع الذي كان يمكن أن يودي بحياتها.

وتعمل شرطة مدينة "شيكاغو" في الوقت الراهن على تحديد هوية السارق والتوصل إليه هو ومن عاونه في تنفيذ جريمته.


كادت تفقد حياتها.. لص يسحل مسنة للاستيلاء على حقيبتها.. فيديو
كادت تفقد حياتها.. لص يسحل مسنة للاستيلاء على حقيبتها.. فيديو
كادت تفقد حياتها.. لص يسحل مسنة للاستيلاء على حقيبتها.. فيديو
كادت تفقد حياتها.. لص يسحل مسنة للاستيلاء على حقيبتها.. فيديو
كادت تفقد حياتها.. لص يسحل مسنة للاستيلاء على حقيبتها.. فيديو
كادت تفقد حياتها.. لص يسحل مسنة للاستيلاء على حقيبتها.. فيديو
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