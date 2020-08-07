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منوعات

بعد سرقة سيارتها .. لص يسحل سيدة مسافة 20 مترًا في وضح النهار.. شاهد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:47 م
بعد سرقة سيارتها..
بعد سرقة سيارتها.. لص يسحل سيدة مسافة 20 مترًا في وضح النهار
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ترصد لحظة قيام لص بسرقة سيارة وسحل مالكتها مسافة 20 مترًا تقريبًا على طول طريق في وضح النهار، بعد أن حاولت التصدي له واستعادة سيارتها مرة أخرى.

وأفادت تقارير إخبارية بأن هذا الحادث وقع في مقاطعة "ويست ميدلاندز" البريطانية؛ وتظهر الضحية في هذه اللقطات وقد كانت متشبثة في باب سيارتها أثناء انطلاق السارق "بول هارفي" بها على الطريق، بعد أن استولى عليها على نحو مفاجئ عند مغادرة مالكتها كنيسة محلية.


وقد رصدت كاميرا ملحقة بسيارة أخرى كانت تنطلق على الطريق خلف السيارة المسروقة تفاصيل المواجهة بين الضحية، وهي في العقد الثالث من عمرها، وبين سارق سيارتها، والتي انتهت بسقوطها أرضًا، مما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات.

لكنها تمكنت من وصف السارق للشرطة بشكل دقيق رغم ما مرت به، وألقت الشرطة القبض عليه في وقت لاحق من ذلك اليوم، ووجهت إليه تهمة السرقة.


واعترف اللص "بول هارفي"، البالغ من العمر 49 عامًا، بجريمته أمام المحكمة، وصدر مؤخرًا ضده حكم بالسجن لمدة 6 أعوام على خلفية هذه الواقعة.

بعد سرقة سيارتها .. لص يسحل سيدة مسافة 20 مترًا في وضح النهار.. شاهد
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