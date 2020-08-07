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منوعات

بسبب الكمامة.. سيدة تعتدي على الموظفين بمطعم وجبات سريعة بـ رذاذ الفلفل

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:06 م
بسبب كمامة.. سيدة
بسبب كمامة.. سيدة تعتدي على موظفي مطعم وجبات سريعة
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هدير علاء
تبحث السلطات في مقاطعة "سانت لويس" بولاية "ميزوري" الأمريكية عن سيدة في السابعة والعشرين من عمرها إثر اعتدائها على العاملين في مطعم وجبات سريعة بـ رذاذ الفلفل، بعد أن طلب منها العاملون الالتزام بارتداء الكمامة الواقية داخل المطعم، وذلك في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ووفقًا للشرطة المحلية، نشبت مشاجرة بعد مطالبة زبائن المطعم بشكل عام بارتداء الكمامات كشرط لتقديم الخدمة في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ وكان رد فعل هذه السيدة عنيفًا وغير متوقع على الإطلاق، حيث قامت برش عدد من موظفي المطعم برذاذ الفلفل، الذي يستخدم في العادة للدفاع عن النفس ضد الاعتداءات.


ورصدت تسجيلات كاميرات المرقبة تصرفها الجنوني كما أكد شهود العيان تفاصيل ما حدث؛ وقررت الشرطة في أعقاب ذلك استدعاء السيدة، التي لم يتم بعد الكشف عن هويتها، لاتهامها بالاعتداء على ثلاثة من العاملين.

وأكد متحدث باسم سلسلة المطاعم التي شهد أحد فروعها هذه الواقعة أن العاملين الذين تعرضوا للاعتداء بخير.


ومازال البحث جاريًا عن هذه السيدة في الوقت الراهن.

كانت مقاطعة "سانت لويس" الأمريكية قررت إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة اعتبارًا من الثالث من يوليو الماضي، ولا يُستثنى من هذا القرار سوى هؤلاء الذين يعانون من حالات مرضية معينة.
بسبب الكمامة.. سيدة تعتدي على الموظفين بمطعم وجبات سريعة بـ رذاذ الفلفل
بسبب الكمامة.. سيدة تعتدي على الموظفين بمطعم وجبات سريعة بـ رذاذ الفلفل
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