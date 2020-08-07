معقم اليدين يودي بحياة 4 أمريكيين.. ونقل 11 مصابا للمستشفيات

كشف تقرير جديد لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية عن وفاة أربعة أشخاص ونقل أحد عشر شخصًا آخرين إلى مستشفيات في ولايتي "أريزونا" و"نيو مكسيكو"، جراء استخدامهم معقما لليدين يحتوي على "الميثانول"، وهو نوع من الكحول يمكن أن يكون سامًا حال امتصاصه عبر الجلد أو تناوله.









وأفاد مسئولو الصحة بأن التعرض لمطهر اليدين القائم على "الميثانول" يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مثل الغثيان والقيء وعدم وضوح الرؤية والعمى الدائم والنوبات والغيبوبة وتلف دائم في الجهاز العصبي وحتى الموت.

















وأشار التقرير الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أنه من بين الـ15 مريضًا، خرج 4 أشخاص من المستشفيات بدون معاناة من أي مضاعفات، وتطلبت حالات 4 آخرين البقاء قيد الملاحظة الطبية، كما عاني 3 آخرون من فقدان الرؤية، في حين توفي 4 أشخاص.









جدير بالذكر أن متوسط أعمار هؤلاء المرضى هو 43 عامًا، وكان 13 مريضًا من بينهم من الذكور؛ وبالنسبة للمرضى الذين لقوا مصرعهم فهم ثلاثة ذكور أعمارهم 35 عامًا و39 عامًا و65 عامًا، بالإضافة إلى سيدة عمرها 38 عامًا.

















وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مطهرات اليدين القائمة على الكحول عادة ما تحتوي على "الإيثانول" أو "الأيزوبروبانول"، وهي مطهرات فعالة في قتل الميكروبات والبكتيريا، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لا تعتبر "الميثانول" مكونًا مقبولًا في مطهرات اليدين، ولا يجب استخدامه بسبب آثاره السامة، كما وجهت تحذيرًا للمواطنين في شهر يونيو الماضي من استخدام 9 أنواع من مطهرات اليدين والتي تحتوي على "الميثانول".







