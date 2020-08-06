AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فاجعة.. مصاب كورونا يخرج من المستشفى ليجد الفيروس قضى على عائلته بأكملها

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:13 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
عزة عاطف
دخل رجل بريطاني في غيبوبة نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، مما فصله عن الواقع لأيام طويلة، لكنه تغلب على الفيروس بشجاعة واستطاع الانتصار عليه ليعود إلى منزله سعيدًا، لكن المفاجأة التي انظرته كانت أليمة.

غادر رجل حارب فيروس كورونا المستشفى بعد شفائه ليتفاجأ بأنه الناجي الوحيد المتبقي من أسرته، حيث مات جميعهم نتيجة لإصابتهم بالفيروس أثناء تواجده في المستشفى.

اقرأ المزيد:

عاش «سكوت ميلر» البالغ من العمر 43 عامًا في منزله في إدنبرة مع والدته البالغة من العمر 76 عامًا وزوجها البالغ من العمر 69 عامًا، لكن دمر فيروس كورونا عائلته بأكلمها.

لقد تركه الفيروس في غيبوبة طويلة وبحلول الوقت الذي تعافى فيه، كانت والدته وزوجها قد توفيا بسبب المرض.

اكتشف سكوت إصابة والدته عندما سقطت فجأة على الأرض وتم نقلها إلى مستشفى إدنبرة الملكي بواسطة سيارة إسعاف ليتبين أنها مصابة، ولكن بينما كانت لا تزال في المستشفى، أصيب سكوت نفسه بالفيروس بشدة.

تم نقل سكوت إلى وحدة العناية المركزة في نفس المستشفى حيث كافح من أجل البقاء على قيد الحياة في غيبوبة طويلة، بينما كانت والدته في الطابق السفلي تحتضر، ثم بشكل مأساوي، بعد أسبوع من ذلك توفي زوج والدته أيضًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كافح المرض 37 يوما.. تعرف على أصغر ناج من كورونا في بريطانيا

65 يوما على جهاز التنفس.. مريض كورونا يخالف توقعات الأطباء وينجو بمعجزة

بسبب حفل عيد ميلاد في أمريكا .. إصابة 18 من عائلة واحدة بـ كورونا.. تفاصيل

جريمة بشعة في الهند.. إحراق طفلة حتى الموت بعد مقاومتها الاعتداء عليها

خرج مشلولا من أطول فترة عزل.. شفاء مصاب كورونا بعد دخوله في غيبوبة 3 أشهر | فيديو

لحظات مؤثرة.. ممرضة تعانق طفلها لأول مرة بعد فراق 11 أسبوعًا بسبب كورونا

ترشيحاتنا

فى لمح البصر.. 3 حيل للتخلص من انسداد الأنف

في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

مصطفى يونس: الخطيب ليس من أبناء الأهلي.. وقراراته أضاعت هيبة النادي

نشرت أسماءهم على فيسبوك.. طلب إحاطة لفتح تحقيق مع مدرسة فضحت طلابا لم يسددوا المصروفات

3 ملايين دولار فى الموسم.. خبير تسويق رياضي: حسام عاشور وافق على اللعب فى الدوري الأمريكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة

فاجعة.. مصاب كورونا يخرج من المستشفى ليجد الفيروس قضى على عائلته بأكملها

تحمل اسم المدرسة.. فرض الكمامات كجزء أساسي من الزي المدرسي في بريطانيا