فاجعة.. مصاب كورونا يخرج من المستشفى ليجد الفيروس قضى على عائلته بأكملها

دخل رجل بريطاني في غيبوبة نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، مما فصله عن الواقع لأيام طويلة، لكنه تغلب على الفيروس بشجاعة واستطاع الانتصار عليه ليعود إلى منزله سعيدًا، لكن المفاجأة التي انظرته كانت أليمة.





غادر رجل حارب فيروس كورونا المستشفى بعد شفائه ليتفاجأ بأنه الناجي الوحيد المتبقي من أسرته، حيث مات جميعهم نتيجة لإصابتهم بالفيروس أثناء تواجده في المستشفى.





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عاش «سكوت ميلر» البالغ من العمر 43 عامًا في منزله في إدنبرة مع والدته البالغة من العمر 76 عامًا وزوجها البالغ من العمر 69 عامًا، لكن دمر فيروس كورونا عائلته بأكلمها.





لقد تركه الفيروس في غيبوبة طويلة وبحلول الوقت الذي تعافى فيه، كانت والدته وزوجها قد توفيا بسبب المرض.





اكتشف سكوت إصابة والدته عندما سقطت فجأة على الأرض وتم نقلها إلى مستشفى إدنبرة الملكي بواسطة سيارة إسعاف ليتبين أنها مصابة، ولكن بينما كانت لا تزال في المستشفى، أصيب سكوت نفسه بالفيروس بشدة.





تم نقل سكوت إلى وحدة العناية المركزة في نفس المستشفى حيث كافح من أجل البقاء على قيد الحياة في غيبوبة طويلة، بينما كانت والدته في الطابق السفلي تحتضر، ثم بشكل مأساوي، بعد أسبوع من ذلك توفي زوج والدته أيضًا.



