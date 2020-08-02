بسبب الحجر المنزلي.. وفاة 9 أشخاص تناولوا معقم اليدين

دفع الحجر المنزلي وحالة الإغلاق التي تمر بها البلاد، إلى وفاة 9 أشخاص في الهند وإصابة آخرين إثر تناولهم معقم اليدين الذي تتضمن مكوناته على كحول صناعي.





أصيب الأشخاص الـ 9 قبل وفاتهم والمصابون بحالة إعياء شديدة في ولاية "أندربراديش" بجنوب الهند، بحالة إعياء شديدة، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".





وقال مصدر أمني إن 3 من المتوفين كانوا متسولين بالشوارع أما الباقية فهم من سكان الأحياء الشعبية الفقيرة، بالإضافة إلى أنه خلال الـ 48 ساعة فقط، قام 20 شخص بشرب معقم اليدين.





كما تم الكشف بأن المتوفين شربوا معقم اليدين الذي يعتمد على نسبة عالية من الكحول، تعويضًا عن المشروبات الكحولية، حيث لم يكن بوسعهم شراء مشروبات كحولية بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.



