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أخبار العالم

النمسا: السجن والغرامة لسيدتين مريضتين بكورونا بسبب مخالفة الحجر المنزلي ونقل العدوى

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:09 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
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ا ش ا
 أصدر القضاء النمساوي حكمين بالسجن والغرامة على سيدتين خالفتا اجراءات الحجر الصحي المنزلي بعد اصابتهما بفيروس كورونا وذلك فى حكمين منفصلين .

وقالت مصادر قضائية اليوم الجمعة إن سيدة تبلغ من العمر 35 عاما علمت بمرضها بفيروس كورونا فى ابريل الماضي ورفضت البقاء فى المنزل وذهبت الى نزهة حيث أبلغ جيرانها الشرطة .

وذكرت المصادر أن محكمة النمسا العليا حكمت بغرامة قدرها 1200 يورو على السيدة ، والتى بررت موقفها بعدم تحمل البقاء فى المنزل اسبوعين كما أنها خرجت فى جولة صغيرة مع ارتداء الكمامة ولم يصب أحد بالعدوى عن طريقها حيث لم تقابل أحدا خلال هذه الجولة .

واضافت المصادر أن المحكمة اقتنعت بثبوت تهمة التهديد المتعمد للناس من خلال الأمراض المعدية على المتهمة .لافتة إلى أن الشاهد والذي قام بالابلاغ عن الواقعة لم يحاول الاتصال بالمتهمة واقناعها بالعودة الى المنزل وبرر ذلك باصابته بحالة من الذعر حيث لم يفكر إلا في الاستعانة بالشرطة.

وقالت المصادر أن محكمة مدينة كلاجنفورت النمساوية عاقبت سيدة أخرى تبلغ من العمر 49 عامًا بغرامة قدرها 800 يورو والسجن ستة أشهر بعد تسببها فى نقل العدوى الى آخرين بسبب التراخي والاهمال .
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