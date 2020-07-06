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منوعات

بسبب كورونا.. زوجان يحققان أرباحًا بالملايين خلال أسابيع معدودة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:38 م
زوجان يحققان أرباحًا
زوجان يحققان أرباحًا خيالية بالملايين بسبب كورونا
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هدير علاء
تمكن زوجان من تحقيق أرباح خيالية ، بعد قيامهما بتأسيس شركة لإنتاج "معقم اليدين" في المملكة المتحدة منذ 12 أسبوعًا فقط، ذلك إلى جانب أنهما على وشك تحقيق أرباح تتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني، بعد أن تمكنا من إبرام عقود وصفقات مربحة.

وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن شركة "ClearWater Hygiene"، التي أسسها الزوجان "راشيل" و"أندرو مونتاجيو"، تنتج معقمات لليدين عالية الجودة تستهدف كل من العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة "كورونا" وكذلك المواطنين العاديين.


وبدأت الشركة التداول في شهر مارس الماضي، لكن الآن أصبح لديها القدرة على تصنيع أكثر من 900 ألف لتر من منتجها كل أسبوع.

يذكر أن الزوجين يمتلكان في الأساس شركة استثمار وتطوير عقاري، ويعملان في هذا المجال منذ حوالي 15 عامًا، لكن مع اجتياح الوباء للمملكة المتحدة في شهر مارس الماضي، قرر الزوجان إيقاف عملهما الأساسي والمشاركة في إنتاج معقم اليدين مع الحرص على بيعه بأسعار معقولة بعد أن لاحظا استغلال البعض للأزمة من خلال بيع عبوات معقم اليدين بأسعار مرتفعة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزوج قوله إنه وزوجته توصلا إلى هذه الفكرة بعد تواصل أحد أفراد عائلتهما معهما في بداية شهر مارس الماضي، حيث أوضح لهما أنه سيشارك في تقديم المساعدة خلال الأزمة عن طريق تصنيع معقم لليدين من أجل هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالبلاد.


وتمكن الزوجان في أعقاب ذلك من تأمين عقود مع مؤسسات متعددة بقيمة إجمالية متوقعة تُقدر بـ30 مليون جنيه إسترليني؛ ويعتقد الزوجان أن شركتهما تمكنت من الحصول على هذه العقود كون منتجهما محليًا مائة في المائة من التصنيع إلى التعبئة.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا فعلية تجاوزت قيمتها 3 ملايين جنيه إسترليني منذ إطلاقها في مارس، كما تبرعت بكميات كبيرة من منتجها للجمعيات الخيرية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.
بسبب كورونا.. زوجان يحققان أرباحًا بالملايين خلال أسابيع معدودة
بسبب كورونا.. زوجان يحققان أرباحًا بالملايين خلال أسابيع معدودة
بسبب كورونا.. زوجان يحققان أرباحًا بالملايين خلال أسابيع معدودة
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