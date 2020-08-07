مصدره حشرة القراد.. تسجيل 7 وفيات بفيروس بونيا في الصين

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بداية من الصين حتى تفشي في العالم بأكمله، يبدو أن الصين تواجه خطرا آخر محتمل وهو تفشي مرض جديد معدي في البلاد.





ووفقا لموقع فرست بوست، فإن المرض الجديد ينتقل من حشرة القراد إلى البشر، على عكس كورونا الذي انتقل من حيوان الخفاش، ووفقًا لتقرير صادر عن جلوبال تايمز، ظهرت حالات مصابة بأعراض مثل الحمى الشديدة ونقص لصفحات الدموية وتم تشخيص مرضهم (بفيروس بونيا)، وظهرت هذه الحالات لأول مرة في أبريل الماضي.





وعلى مدار الشهور الأربعة الماضية، تم تسجيل 37 إصابة بفيروس بونيا في مقاطعة جيانسو بشرق الصين، فيما تم العثور على 23 شخص آخرين مصابين بالمرض نفسه في شرق الضين بمقاطعة أنهوي.





وتوفي حتى الآن 7 أشخاص متأثرين بعدوى فيروس بونيا، وينتاب العلماء مخاوف بانتشار المرض الفيروسي خارج حدود الصين.



