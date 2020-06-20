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منوعات

لص يجر عجوزًا على الأرض لسرقة حقيبته.. مشهد مؤلم

السبت 20/يونيو/2020 - 11:16 م
صدى البلد
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احمد شريف

نشرت شرطة مدينة نيويورك، لقطات مروعة لرجل يبلغ من العمر 80 عامًا يتعرض للسطو في وضح النهار ويجر على الأرض من قبل لص عديم الرحمة.


ويظهر الفيديو رجلاً مقنعاً يقترب من رجل مسن من الخلف في حي برونكس بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة، و يحاول الإمساك بحقيبة ظهر الرجل المسن وينتهي به المطاف بسحبه إلى الأرض، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ستار البريطانية.


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وخلال مقاومة الرجل العجوز للص، يتم جره على طول الرصيف قبل أن يسرق  البلطجى حقيبته ويهرب بعيدا عن الأنظار.


  وكان تم نشر اللقطات من قبل الدائرة 52 التابعة لشرطة نيويورك على تويتر أملًا في العثور على المشتبه فيه.



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