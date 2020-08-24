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منوعات

كلب ينقذ حياة مسنة من محاولة قتل تعرضت لها في منزلها.. تفاصيل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:15 ص
كلب ينقذ حياة مسنة
كلب ينقذ حياة مسنة من محاولة قتل تعرضت لها في منزلها
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هدير علاء
أنقذ كلب أليف حياة مالكته المسنة من اعتداء عنيف تعرضت إليه في مسكنها وكاد يودي بحياتها، وذلك عقب اقتحام دخيل للمسكن ومحاولته خنقها في غرفة نومها في ظروف غامضة.

وأفادت تقارير إخبارية بأن هذا الحادث وقع في مدينة "سيدني" بولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي.


ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الضحية "سوزان بانديرا"، البالغة من العمر 60 عامًا، استيقظت من نومها على نحو مفاجئ إثر اقتحام المعتدي "بيني نيزريلاجي"، 34 عامًا، لمحل إقامتها.

وأضاف التقرير أن الأخير اعتدى على الضحية وحاول خنقها، قبل أن يركض كلبها الأليف من نوع "بيتبول" إلى غرفتها ويهاجمه دفاعًا عنها.

وأفادت شرطة ولاية "نيو ساوث ويلز" بوجود معرفة سابقة بين المعتدي والضحية، والتي اضطرت إلى الاختباء في المرحاض في حين لاذ المعتدي بالفرار بعد أن هاجمه كلبها.


وألقت الشرطة القبض على "بيني نيزريلاجي" مساء يوم الأحد، ووُجهت إليه اتهامات باقتحام منزل الضحية والاعتداء عليها بنية القتل، لكن لم تكشف السلطات بعد عن الدافع وراء الجريمة.

يشار إلى أنه من المقرر أن يمثل المعتدي أمام المحكمة في الخامس عشر من أكتوبر المقبل.
كلب ينقذ حياة مسنة من محاولة قتل تعرضت لها في منزلها.. تفاصيل
كلب ينقذ حياة مسنة من محاولة قتل تعرضت لها في منزلها.. تفاصيل
كلب ينقذ حياة مسنة من محاولة قتل تعرضت لها في منزلها.. تفاصيل
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