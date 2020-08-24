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منوعات

بسبب معانقة صديقه.. شاب ثلاثيني يواجه عقوبة السجن 6 أسابيع في نيوزيلندا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:39 ص
بسبب معانقة صديقه..
بسبب معانقة صديقه.. شاب ثلاثيني يواجه عقوبة السجن لـ6 أسابيع
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هدير علاء
صدر مؤخرًا حكم بالسجن لمدة 6 أسابيع ضد مواطن نيوزيلندي في الثالثة والثلاثين من عمره إثر قيامه بخرق القواعد الصارمة المفروضة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلاده، بدخوله منشأة للحجر الصحي ومعانقة صديق له. 

وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أن "جيسي ويلش"، وهو من مدينة "أوكلاند" في نيوزيلندا، عوقب بالسجن على خلفية قيامه بمعانقة صديقه الذي كان متواجدًا قيد العزل الصحي عقب عودته إلى موطنه من أستراليا. 


وكان "ويلش" قد مثل أمام المحكمة يوم الجمعة الماضي، بعد أن اعترف في وقت سابق بتواجده في منشأة الحجر الصحي بشكل غير قانوني.

ووُجهت إليه أيضًا تهمة القيادة المتهورة؛ وانتقد القاضي "كيث دي ريدر" سلوك "ويلش"، قائلًا إنه كان يدرك تمامًا قواعد الحجر الصحي، لكنه رغم ذلك لم يكتف بالتحدث إلى صديقه، بل عانقه أيضًا.


وأفاد القاضي بأن المتهم كان متواجدًا برفقة مجموعة من أصدقائه في "أوكلاند" في السابع من أغسطس الجاري، قبل أن يتوجه لزيارة صديقه، الذي كان قد عاد إلى نيوزيلندا نهاية شهر يوليو، وكان متواجدًا في فندق مخصص للحجر الصحي؛ وألقت الشرطة القبض عليه في اليوم التالي، بعد أن شوهد برفقة صديقه في فندق الحجر الصحي.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن "ويلش" حاليًا قيد العزل الصحي، وقد خضع لثلاثة فحوصات للكشف عما إذا مصابًا بعدوى "كورونا"، وجاءت النتيجة سلبية.
بسبب معانقة صديقه.. شاب ثلاثيني يواجه عقوبة السجن 6 أسابيع في نيوزيلندا
بسبب معانقة صديقه.. شاب ثلاثيني يواجه عقوبة السجن 6 أسابيع في نيوزيلندا
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