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منوعات

جت الحزينة تفرح.. رصاصة تخترق صدر عريس ليلة زفافه وتصرف غريب من العروس

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:38 ص
عروس
عروس
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عزة عاطف
علت أصوات الموسيقى والبهجة في كل مكان خلال حفل زفاف في ولاية تكساس الأمريكية قبل أن يقطعها صوت رصاصة اخترقت صدر العريس ليسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

اندلع شجار مفاجئ مجهول السبب أثناء حفل الزفاف في إحدى ضواحي مدينة هيوستن، بين العريس وأحد المعازيم انتهى بإطلاق الضيف النار على العريس، ثم فر هاربًا.
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هرب العريس المصاب أيضًا من مكان الحادث، لكن عثرت عليه الشرطة ينزف داخل منزل على الجانب الآخر من الشارع.

تم نقله جوًا إلى مستشفى محلي في حالة حرجة، ووفقًا للمسئولين بحسب صحيفة هيوستن كرونكيل فقد استقرت حالته الآن، ومن المتوقع أن يعيش.

الغريب أن الشهود من المعازيم وكذلك "العروس" نفسها يرفضون التعاون مع الشرطة في الإخبار عن القاتل

صرح الضابط جون شانون بأنهم قد احتجزوا جميع الأشخاص داخل المنزل حتى تتمكن الشرطة من الحصول على إفادتهم".

كما أكد الجيران بأنهم شاهدوا العروس تجري في الشارع وهي تصرخ: "أين هو؟ يجب أن أجده! بعد إطلاق النار".

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