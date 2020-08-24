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منوعات

أمريكا تطلق بعوضا من نوع خاص في الأجواء.. لهذا السبب

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:51 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وافق المسئولون في ولاية فلوريدا الأمريكية، على إجراء أول اختبار في الولايات المتحدة بشأن استخدام البعوض المعدل وراثيا، كوسيلة لمحاربة الآفات والأمراض التي ينشرها. 

وعبر العديد من المتحدثين في جلسة الاستماع عن مخاوفهم بشأن إطلاق كائنات معدلة وراثيًا، لكن في النهاية، ثبت أن المخاوف بشأن الأمراض التي ينقلها البعوض أكثر إقناعًا.

وبلغ إجمالي حالات حمى الضنك في الولايات المتحدة خلال عام 2020 وخاصة بفلوريدا 47، في أول زيادة منذ عقد. 

ونفس البعوض، الحمى الصفراء أو الزاعجة المصرية، ينشر حمى مرض  زيكا وشيكونجونيا، ويصعب التحكم في البعوض في جزر فلوريدا كيز المرجانية. 

ومن المقرر أن يبدأ إطلاق البعوض المعدل وراثيا بداية يناير المقبل، حيث ستوفر شركة أوكزيتيك البريطانية صاحبة هذه الفكرة، صناديق بيض من ذكور بعوض الزاعجة المصرية لينمو البيض، ويصبح ذكورًا عادية المظهر، مثل غيره من ذكور البعوض، حيث يشربون رحيق الأزهار وليس الدم مثل الإناث.
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