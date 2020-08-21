حالة مريض صيني تحير الأطباء.. كبده مليء بالديدان بسبب هذا التصرف

أصيب مريض صيني في الثلاثين من عمره بصدمة بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية أن كبده مليء بـ بيض الطفيليات، في حالة حيرت الأطباء المعالجين له.





وأفاد الأطباء بأن البيض جاء من ديدان البلهارسيا ، التي عاشت في جسده لأكثر من 10 أعوام، وفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









ويشتبه الأطباء في أن الديدان الطفيلية، التي تعيش في الأوعية الدموية لجسم المصاب، قد دخلت إلى جسم المريض أثناء سباحته في نهر ملوث في أواخر سن المراهقة.





وتلقى المريض هذا التشخيص الصادم خلال خضوعه لفحوصات طبية في أحد مستشفيات مدينة "شنجن" بمقاطعة "غوانغدونغ" الواقعة جنوب الصين، وقد شرح أطباؤه تفاصيل حالته لمحطة تلفزيونية محلية يوم الثلاثاء الماضي.





وتبين أن المريض نشأ في مدينة "هونغهو" بمقاطعة "هوبي"، والتي كانت منطقة وبائية لمرض داء البلهارسيات أو البلهارسيا، كما أوضح هو للمحطة التلفزيونية أنه غالبًا ما كان يسبح في الأنهار المحلية عندما كان صغيرًا.









وأشارت تقارير وسائل إعلام محلية إلى أن والدي المريض وأحد أقاربه يعانون من مرض البلهارسيا، في حين يعاني هو من التهاب الكبد الوبائي المزمن B، لكن لم يتم تشخيص إصابته بالبلهارسيا قبل الفحص الأخير.



