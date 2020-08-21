أزمة كورونا سيطرت على تفكيره.. أسترالي يكتشف فوزه بـ مليون دولار بالصدفة

اكتشف مواطن أسترالي فوزه بجائزة مالية خيالية في مسابقة يانصيب بالصدفة، وبعد مضي شهر تقريبًا على إعلان نتيجة السحب، ولم ينتبه إطلاقًا طيلة هذه المدة إلى أنه يحمل في محفظة نقوده تذكرة اليانصيب الرابحة بجائزة مليون دولار.





وكان الفائز سعيد الحظ، وهو من ولاية "فيكتوريا" الأسترالية لكن لم يتم الإعلان عن هويته، قد فاز في سحب تم إجراؤه في الثامن عشر من يوليو الماضي، لكنه لم يكتشف أنه أصبح مليونيرًا سوى عندما فتح محفظته لشراء تذكرة يانصيب جديدة ورأى التذكرة القديمة.









واعتقد في البداية أنه ربح مبلغًا ضئيلًا ربما 20 دولارًا، بحسب ما أوضح للقائمين على مسابقة اليانصيب، لكنه فوجئ بحصوله على جائزة مالية تفوق كل أحلامه وتوقعاته.





وأضاف أنه كان ينوي شراء تذكرة يانصيب خلال الشهر الجاري، لكن جائحة كورونا وإجراءات المرحلة الرابعة من الإغلاق في ولاية "فيكتوريا" والظروف التي تشهدها مدينة "ملبورن" أدت إلى تشتيت انتباهه وتأجيله لهذه الخطوة.









وأشار إلى أنه كان من الصعب بالنسبة إليه الاحتفال بفوزه في ظل هذه الظروف، لذا اضطر إلى البقاء في منزله.



