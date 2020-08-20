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مراهق يضحي بحياته لإنقاذ شقيقه من الموت غرقًا.. تفاصيل

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:44 م
مراهق يضحي بحياته
مراهق يضحي بحياته لإنقاذ شقيقه من الموت غرقًا
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هدير علاء
لقي مراهق في الخامسة عشر من عمره مصرعه غرقًا في نهر يقع في شمال إنجلترا أثناء محاولته إنقاذ حياة شقيقه الأصغر من المصير المأساوي نفسه، وذلك بعد أن واجه الأخير صعوبة أثناء السباحة في مياه النهر.

وكشفت الشرطة عن هوية المراهق، الذي يوصف بكونه بطلًا تقديرًا لتضحيته بحياته في سبيل إنقاذ شقيقه، عقب انتشال جثته من النهر في بلدة "دارلينجتون" قبل منتصف ليل يوم الاثنين الماضي.


ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الضحية يُدعى "أنس الرفاعي" ويقيم في بلدة "دارلينجتون".

وأضاف التقرير أن خدمات الطوارئ تلقت بلاغًا بشأن الواقعة مساء يوم الاثنين، وأفاد شهود عيان بأن المراهق كان يحاول إنقاذ شقيقه من الخطر لكن التيار جرفه، وكذلك أشاروا إلى أن صديقًا لـ"أنس" كان بدوره في المياه يحاول المساعدة في إنقاذه، بعد أن تمكن هو من إنقاذ شقيقه وإخراجه من دائرة الخطر، لكن محاولته باءت بالفشل.


وبعد الإعلان عن خبر وفاته عبر منصات التواصل الاجتماعي، سارع المئات بتقديم التعازي لعائلة المراهق الراحل واصفين إياه بـ"البطل".

جدير بالذكر أنه بعد إبلاغ النجدة بشأن الواقعة، تم إطلاق عملية بحث مكثفة حتى عُثِر على جثته بعد ساعات من اختفائه.
مراهق يضحي بحياته لإنقاذ شقيقه من الموت غرقًا.. تفاصيل
مراهق يضحي بحياته لإنقاذ شقيقه من الموت غرقًا.. تفاصيل
مراهق يضحي بحياته لإنقاذ شقيقه من الموت غرقًا.. تفاصيل
مراهق يضحي بحياته لإنقاذ شقيقه من الموت غرقًا.. تفاصيل
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