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منوعات

بسبب شجار حول العشاء.. زوج يلقي شريكة حياته في نهر ويهدد من يحاول إنقاذها

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:34 ص
بسبب شجار حول العشاء..
بسبب شجار حول العشاء.. زوج يلقي شريكة حياته في نهر
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هدير علاء
ألقت السلطات في ولاية "يوتا" الأمريكية القبض على زوج مسن في الحادية والستين من عمره إثر قيامه بإلقاء زوجته في نهر بسبب خلاف نشب بينهما حول ترتيبات العشاء.


وأكد شهود عيان للشرطة المحلية أن الزوج "دوجلاس هارولد جرين" أقدم على إلقاء زوجته في نهر "بروفو" بالولاية الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.




وقال الزوج خلال تحقيقات الشرطة إنه بالفعل ألقى زوجته في النهر بعد أن "رفضت القيام بما طلبه منها"، وأفادت الضحية بأنها وشريك حياتها كانا يتجادلان حول ترتيبات العشاء.


وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول الواقعة أن "هارولد جرين" أصيب بـنوبة غضب على نحو مفاجئ وهدد بإغراقها في النهر.




وتبين من خلال تحقيقات الشرطة أنه نفذ تهديده لزوجته، حيث جرها إلى ضفة النهر وشرع في محاولة إغراقها بإجبارها على النزول في مياه النهر، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث إنه عندما حاول المارة التدخل لمساعدتها صرخ الزوج عليهم كي يبتعدوا عنها مهددًا إياهم.


ولدى وصول ضباط من إدارة شرطة مقاطعة "واساتش" في "يوتا" إلى موقع الحادث وجدوا الزوجة مصابة بكدمات في ذراعيها، واحتجز الضباط "دوجلاس هارولد جرين" في سجن المقاطعة يوم الاثنين الماضي، حيث يواجه اتهامات من بينها الاعتداء المشدد.
بسبب شجار حول العشاء.. زوج يلقي شريكة حياته في نهر ويهدد من يحاول إنقاذها
بسبب شجار حول العشاء.. زوج يلقي شريكة حياته في نهر ويهدد من يحاول إنقاذها
بسبب شجار حول العشاء.. زوج يلقي شريكة حياته في نهر ويهدد من يحاول إنقاذها
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بسبب شجار حول العشاء.. زوج يلقي شريكة حياته في نهر ويهدد من يحاول إنقاذها

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