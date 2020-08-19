بسبب شجار حول العشاء.. زوج يلقي شريكة حياته في نهر ويهدد من يحاول إنقاذها

ألقت السلطات في ولاية "يوتا" الأمريكية القبض على زوج مسن في الحادية والستين من عمره إثر قيامه بإلقاء زوجته في نهر بسبب خلاف نشب بينهما حول ترتيبات العشاء









وأكد شهود عيان للشرطة المحلية أن الزوج "دوجلاس هارولد جرين" أقدم على إلقاء زوجته في نهر "بروفو" بالولاية الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

















وقال الزوج خلال تحقيقات الشرطة إنه بالفعل ألقى زوجته في النهر بعد أن "رفضت القيام بما طلبه منها"، وأفادت الضحية بأنها وشريك حياتها كانا يتجادلان حول ترتيبات العشاء.









وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول الواقعة أن "هارولد جرين" أصيب بـ نوبة غضب على نحو مفاجئ وهدد بإغراقها في النهر.

















وتبين من خلال تحقيقات الشرطة أنه نفذ تهديده لزوجته، حيث جرها إلى ضفة النهر وشرع في محاولة إغراقها بإجبارها على النزول في مياه النهر، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث إنه عندما حاول المارة التدخل لمساعدتها صرخ الزوج عليهم كي يبتعدوا عنها مهددًا إياهم.







