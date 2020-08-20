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ضربة حظ.. عائلة تعثر على قطع ذهبية نادرة بقيمة خيالية.. شاهد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:58 م
ضربة حظ.. عائلة تعثر
ضربة حظ.. عائلة تعثر على قطع ذهبية نادرة بقيمة خيالية
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هدير علاء
ابتسم الحظ على نحو غير متوقع لعائلة من صائدي الكنوز، حيث تمكن ثلاثة من أفرادها من العثور على قطعتين ذهبيتين نادرتين إجمالي قيمتهما تصل إلى نحو 350 ألف دولار.

واكتشف أفراد العائلة الثلاثة "برنت شانون" و"إيثان ويست" و"بول ويست" الذهب، الذي يُقدر وزنه بـ3.5 كيلو جرام، بمدينة "تارناجولا"، التي تشتهر بكونها "مدينة تعدين الذهب" في وسط ولاية "فيكتوريا" الأسترالية.


ويمكن لأفراد العائلة الحصول على مبلغ أكبر بنسبة 30 في المائة حال تمكنوا من بيع القطعتين الذهبيتين إلى أحد هواة جمع القطع الذهبية والنادرة.

وقال "برنت شانون" في تصريح لوسائل إعلام أسترالية اليوم، الخميس، إنه واثنين من أفراد عائلته عثروا على القطعتين الذهبيتين أثناء إجراء أعمال تعدين بأحد مناطق مدينة "تارناجولا"، مضيفًا أنه كان يشعر منذ البداية بأن الحظ سيحالفهم، خاصة وأنه كان من الواضح أن المنطقة التي كانوا يبحثون فيها لم تشهد أعمال تعدين لاستخراج الذهب في السابق.


وأوضح "إيثان ويست" أنه سبق أن عثر على قطع ذهبية متعددة على مدار الأربعة أعوام الماضية التي مارس خلالها أعمال تنقيب عن المعادن القيمة، لكن عثوره على قطعتين هائلتين من الذهب في يوم واحد هو أمر مذهل ولا يحدث إلا نادرًا.

يشار إلى أن أفراد العائلة الثلاثة حرصوا على توثيق لحظة عثورهم على القطعتين الذهبيتين بعد أعمال تنقيب تطلبت وقتًا وجهدًا مضنيًا.


ضربة حظ.. عائلة تعثر على قطع ذهبية نادرة بقيمة خيالية.. شاهد
ضربة حظ.. عائلة تعثر على قطع ذهبية نادرة بقيمة خيالية.. شاهد
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