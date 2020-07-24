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منوعات

بعد فوزه بـ22 مليون دولار.. مسن يتخلى عن نصف مبلغ الجائزة لسبب يذهل العقول

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:57 م
بعد فوزه بـ22 مليون
بعد فوزه بـ22 مليون دولار.. مسن يتخلى عن نصف مبلغ الجائزة
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هدير علاء
بعد فوزه بجائزة مالية خيالية تُقدر قيمتها بـ22 مليون دولار في مسابقة يانصيب، قرر عجوز أمريكي تقسيم مبلغ الجائزة بينه وبين أحد أصدقائه، بناءً على اتفاق كان قد عقده معه منذ نحو 30 عامًا مضت، والذي ينص على تقسيم جائزة اليانصيب بينهما حال حالف الحظ أي منهما وربح في المسابقة.


وأوضح المسن "توماس كوك"، وهو من ولاية "ويسكونسن" الأمريكية، في تصريح لوسائل إعلام أنه اتصل بصديق عمره "توم فيني" بعد علمه بأنه فاز بجائزة كبرى في مسابقة اليانصيب، وأكد له أنه سيعطيه نصف المبلغ كما اتفقا في عام 1992 عندما انطلقت المسابقة.




واعتقد صديقه في البداية أن الأمر مجرد مزحة، لكن من الواضح أن "كوك" كان مصرًا على تنفيذ اتفاقه مع صديقه رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق.


وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الصديقين "كوك" و"فيني" توجها برفقة زوجتيهما لتسلم الجائزة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد أن أمضيا سنوات في شراء تذاكر اليانصيب أملًا في كسب جائزة مالية.




وأشار "كوك" إلى أنه اكتشف أن التذكرة الرابحة بالجائزة الكبرى في حوزته أثناء تناوله الإفطار برفقة زوجته، مضيفًا أنه تجمد في إمكانه فور أن أدرك ما حدث، ولم يكن يصدق نفسه على الإطلاق.


وقرر بعد فوزه بهذه الجائزة الخيالية الاستقالة من وظيفته، وهو يأمل قضاء مزيد من الوقت برفقة عائلته، وليس لديه أي خطط محددة بعد بشأن ما سيفعله بأموال الجائزة، والأمر ذاته ينطبق على صديقه "فيني".
بعد فوزه بـ22 مليون دولار.. مسن يتخلى عن نصف مبلغ الجائزة لسبب يذهل العقول
بعد فوزه بـ22 مليون دولار.. مسن يتخلى عن نصف مبلغ الجائزة لسبب يذهل العقول
بعد فوزه بـ22 مليون دولار.. مسن يتخلى عن نصف مبلغ الجائزة لسبب يذهل العقول
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