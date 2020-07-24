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منوعات

خلاف على الكمامة يتسبب في مشاجرة وتهديد بالقتل بمركز تسوق| تفاصيل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:49 م
خلاف حول الكمامة
خلاف حول الكمامة يتسبب في مشاجرة وتهديد بالقتل
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هدير علاء
تداولت مواقع إخبارية عالمية لقطات مصورة ترصد اللحظة التي نشبت فيها مشاجرة داخل مركز تسوق بسبب خلاف حول ارتداء الكمامة الواقية، وجاء ذلك بعد أن طلب أحد المتسوقين من سيدة الالتزام بارتداء الكمامة، لكنها دخلت في جدال معه انتهى بتهديدها له بأنها ستطلق النار عليه.


وأفادت تقارير إخبارية بأن هذه الواقعة حدثت في مدينة "بيومونت" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.




وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الجمعة، فإن المتسوق الذي قام بتصوير الفيديو طلب من هذه السيدة ارتداء الكمامة أكثر من مرة، مؤكدًا على أن الولاية تُلزم المواطنين بذلك، في حين طالبته هي بالاهتمام بشئونه والابتعاد عنها، إلا أنه واصل مطالبتها بارتداء الكمامة.


وردت هي عليه وقد بدا عليها الانزعاج الشديد قائلة إن في حوزتها كمامة بالفعل لكنها ستصاب بـ"نوبة قلق" بعد دقيقتين من ارتدائها، ليقول لها هو: "فقط ارتدي الكمامة"، إلا أنها واصلت الرفض وأخبرته بأنها تعاني من حالة طبية ولديها ما يؤكد ذلك، واستمر مصور الفيديو في إلحاحه عليها كي تلتزم بأبسط وأهم قواعد الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وتصاعدت حدة الموقف بعد أن انتبهت إلى قيامه بتصويرها، حيث نظرت إليه مباشرة قائلة إنه في حال كان يصورها بالفعل فسوف يتعرض لإطلاق نار في الخارج بموقف السيارات. 




وفي تلك اللحظة أخبرها بأنه سيتصل بالشرطة، ومن الواضح أنها لم تجد أمامها أي حل لوضع حد لهذه المشكلة سوى ارتداء الكمامة، لذا أخرجتها من حقيبتها وردت على الرجل قائلة إنها سترتديها وإن في إمكانه الاتصال بالشرطة.


يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها خلاف حول الكمامة الواقية في نشوب مشاجرات في مراكز التسوق أو المطاعم، فعلى سبيل المثال انتشرت الأسبوع الماضي لقطات ترصد لحظة قيام عميل في أحد مراكز التسوق بولاية "فلوريدا" الأمريكية بتهديد آخر بمسدس أمام طفلة خلال مشادة نشبت بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامة.
خلاف على الكمامة يتسبب في مشاجرة وتهديد بالقتل بمركز تسوق| تفاصيل
خلاف على الكمامة يتسبب في مشاجرة وتهديد بالقتل بمركز تسوق| تفاصيل
خلاف على الكمامة يتسبب في مشاجرة وتهديد بالقتل بمركز تسوق| تفاصيل
خلاف على الكمامة يتسبب في مشاجرة وتهديد بالقتل بمركز تسوق| تفاصيل
خلاف على الكمامة يتسبب في مشاجرة وتهديد بالقتل بمركز تسوق| تفاصيل
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