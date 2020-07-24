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نجت من الموت.. سيدة تشعل النار في سيارة حبيبها بسبب خيانته لها.. شاهد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:30 م
سيدة تشعل النار في
سيدة تشعل النار في سيارة حبيبها بسبب خيانته لها
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هدير علاء
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد اللحظة التي أقدمت فيها سيدة على إشعال النار في سيارة حبيبها السابق انتقامًا منه بسبب خيانته لها، لكن محاولة الانتقام الجنونية كادت تودي بحياتها.

وتظهر هذه السيدة في بداية الفيديو المرفق، وهي تسكب مادة سريعة الاشتعال داخل السيارة قبل أن تشرع في إشعال النيران فيها باستخدام ولاعة، لكن لسوء حظها، فإن ألسنة اللهب نشبت على الفور وأطاحت بها إلى الوراء، لتسقط أرضًا بشكل عنيف.


وسارعت بعد ذلك بالابتعاد عن السيارة وهي في حالة ذعر، لكنها اضطرت للاقتراب منها مجددًا لاستعادة الأدوات التي استخدمتها في إشعال الحريق، والتي كانت ملقاة بجوار السيارة في حين كانت ألسنة النيران تلتهما بالفعل في تلك اللحظات، وركضت السيدة المتهورة مبتعدة عن موقع الحادث.

وأفادت تقارير إخبارية بأن هذا الفيديو تم التقاطه في مدينة "ماديسون" بولاية "ويسكونسن" الأمريكية، ومن الواضح أن شاهد عيان هو من قام بتصويره من داخل منزل مواجه لموقع الحادث.


وأوضح شهود العيان أن هذه السيدة كان في حوزتها "مضرب بيسبول" استخدمته في تحطيم نوافذ السيارة قبل أن تشعل النيران فيها.

وأشارت التقارير إلى أن السلطات المحلية ألقت القبض عليها في وقت لاحق، وتبين أنها تُدعى "كيلي هايز" وتبلغ من العمر 34 عامًا، وأن هذه السيارة مملوكة لحبيبها السابق، الذي كان قد خانها.


نجت من الموت.. سيدة تشعل النار في سيارة حبيبها بسبب خيانته لها.. شاهد
نجت من الموت.. سيدة تشعل النار في سيارة حبيبها بسبب خيانته لها.. شاهد
نجت من الموت.. سيدة تشعل النار في سيارة حبيبها بسبب خيانته لها.. شاهد
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