عطلة رومانسية تتحول لمأساة.. سائحة تسقط من الطابق الثالث بسبب كابوس

تعرضت سائحة بريطانية تعيسة الحظ لإصابات مروعة إثر سقوطها من شرفة في الطابق الثالث لمبنى، توجد على ارتفاع أكثر من 60 قدمًا، أثناء قضاء عطلة في جزيرة " إبيزا" الإسبانية، وذلك بسبب كابوس راودها.





وأفاد تقرير لصحيفة " ديلي ميل " البريطانية بأن هذه السيدة "كورال سكيب"، البالغة من العمر 47 عامًا، تعرضت للحادث الذي أسفر عن إصابتها بكسور متعددة، بينها كسر في الظهر ، في الليلة الأخيرة من عطلتها الرومانسية، التي تحولت بدون شك إلى مأساة نتيجة لما حدث.









وأضاف التقرير أن شريك حياتها "جون لويد" استيقظ من نومه ليجد أنها اختفت، قبل أن يسمع صوت صرخاتها صادرًا من الخارج، وسارع على الفور لتفقد حالتها.





جدير بالذكر أن "سكيب" تتلقى حاليًا العلاج في أحد المستشفيات بالجزيرة الإسبانية بعد أن نجت من الحادث بأعجوبة.









ونقلت "ديلي ميل" عن "جون لويد" قوله إن الضحية تعاني في بعض الأحيان من الأحلام السيئة ، مشيرًا إلى أنها سقطت من الشرفة بعد أن راودها أحد هذه الأحلام المزعجة، ووصف الحادث بالمروع والمؤلم، دون الإشارة إلى كيفية سقوطها تحديدًا أو كيف انتهى بها الحال في الشرفة في الأساس.



