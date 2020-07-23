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منوعات

بعد اكتشاف خفاش ميت في الشوربة.. مخاوف من إصابة عائلة صينية بـ كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:30 م
مخاوف من إصابة عائلة
مخاوف من إصابة عائلة بكورونا والسبب خفاش ميت
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هدير علاء
سارعت عائلة من مدينة "ووهان" الصينية، البؤرة الأولى لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لإجراء فحص للكشف عما إذا كان أي من أفرادها أصيب بالعدوى، وذلك عقب اكتشاف وجود خفاش ميت داخل وعاء من الحساء طلبته العائلة من أحد المطاعم المحلية.


وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الخميس، تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أن العائلة توجهت إلى المستشفى على الفور بعد عثورها على الخفاش في الحساء، حيث سيطرت على أفرادها حالة من الذعر حيال احتمالية إصابة أي منهم بالعدوى المميتة نتيجة لذلك.




وأفادت تقارير وسائل إعلام محلية بأن نتائج فحص أفراد العائلة جاءت سلبية، كما نشرت لقطات ترصد لحظة اكتشاف الخفاش الميت في وعاء الحساء.


وكانت نظريات عديدة أشارت إلى أن فيروس "كورونا"، الذي بدأ تفشيه في مدينة "ووهان" الصينية نهاية العام الماضي، من الممكن أن يكون مصدره الحيوانات البرية مثل الخفافيش وحيوان "البنجول" أو "آكل النمل الحرشفي".


يشار إلى أن العائلة، التي لم يتم الكشف سوى عن لقبها "تشين"، قامت بشراء الحساء من مطعم يوجد بالقرب من منزلها في العاشر من يوليو الجاري؛ وتناول رب الأسرة في البداية بعضًا منه بمفرده، لكنه لم يلحظ وجود أي شيء غريب، بحسب ما ذكر نجله في تصريح لوسائل الإعلام المحلية.




لكن العائلة صُدمت لدى عثورها على الخفاش الميت في الحساء المتبقي الذي كانوا يخططون لتناوله معًا في اليوم الثالث بعد شرائه، حيث أوضح الابن أنه كان على وشك إعادة تسخين الحساء عندما لاحظ وجود جسم أسود، في حين اعتقدت والدته في البداية أنه ربما يكون نوعًا من التوابل، قبل أن يكتشفوا حقيقته المروعة.


وأطلقت السلطات المحلية تحقيقًا في الواقعة بعد تلقي شكوى من العائلة، إلا أنه لم يتم بعد تحديد كيفية وصول الخفاش الميت إلى الحساء خاصة وأنه عُثِر عليه بعد ثلاثة أيام من شراء الوجبة، في حين أنكرت إدارة المطعم أي علاقة لها بهذه الواقعة.
بعد اكتشاف خفاش ميت في الشوربة.. مخاوف من إصابة عائلة صينية بـ كورونا
بعد اكتشاف خفاش ميت في الشوربة.. مخاوف من إصابة عائلة صينية بـ كورونا
بعد اكتشاف خفاش ميت في الشوربة.. مخاوف من إصابة عائلة صينية بـ كورونا
بعد اكتشاف خفاش ميت في الشوربة.. مخاوف من إصابة عائلة صينية بـ كورونا
بعد اكتشاف خفاش ميت في الشوربة.. مخاوف من إصابة عائلة صينية بـ كورونا
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