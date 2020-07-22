تقي من شر العدوى.. الأجسام المضادة في متعافي كورونا هي الحل

قال العلماء إنهم اكتشفوا أقوى الأجسام المضادة حتى الآن في دم مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" مما يزيد الآمال في أن الناس سيطورون مناعة ضد الفيروس.





تم أخذ الأجسام المضادة من دم العديد من المتعافين من "كوفيد -19"، وتبين أنه يمكنهم الوقاية من الفيروس المستجد ، ومنعها من دخول الخلايا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









وأشاروا إلى أنه يتم استنساخ هذه الأجسام المضادة وتوسيع نطاقها بكميات كبيرة في المختبر قبل حقنها كعلاج، كما اكتشف الخبراء مزيج من الأجسام المضادة القوية للغاية لحماية حيوان الهامستر من Covid-19









فيما يقول العلماء أن الأجسام المضادة المواد التي يستخدمها الجهاز المناعي لتدمير الفيروسات جاهزة للتطور إلى علاجات، عند إعطاء جرعات مثل اللقاح، تقوم الأجسام المضادة بمنح البشر القدرة على تجنب الإصابة بالمرض.









تم استخدام الأجسام المضادة في المختبر لتقليد الأجسام المضادة الطبيعية في علاج مجموعة كبيرة من الحالات ، بما في ذلك التهاب المفاصل ، وكرونز وإيبولا.









الأجسام المضادة بروتينات ينتجها الجهاز المناعي استجابة لوجود مادة غريبة ، مثل الفيروس المستجد، ويتمثل دور الأجسام المضادة في الالتصاق بالمواد الغريبة مثل فيروس كورونا وتمييزها للخلايا المناعية الأخرى ، مثل الخلايا التائية ، للقتل.









أما الأجسام المضادة المحايدة قادرة على قتل الفيروس بنفسها ، بدلًا من مجرد وضع علامة عليه لتهاجمه الخلايا المناعية الأخرى.