الحبس المنزلي.. عقوبة عائلة رفضت الالتزام بالحجر الصحي بعد إصابة كافة أفرادها بـ كورونا

أمر المسئولون في مدينة إسبانية عائلة مكونة من أربعة أفراد بالبقاء قيد الحبس المنزلي أو الإقامة الجبرية بعد أن أكدت الفحوصات الطبية إصابتهم جميعًا بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ).





جدير بالذكر أن هذا الإجراء الصارم جاء نتيجة لرفض أفراد هذه العائلة، ومن بينهم طفلان، الالتزام بقواعد الحجر الصحي





وكانت الفحوصات الطبية قد أكدت إصابة العائلة، المقيمة في مدينة "هواسكا" بمنطقة "أراغون" الواقعة شمال شرق إسبانيا، الأسبوع الماضي؛ وقد طلبت السلطات الصحية بالمنطقة إذنًا من المحكمة بإخضاع العائلة للمراقبة على مدار 24 ساعة يوميًا بعد أن رفضوا البقاء قيد العزل.









ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فقد أصبح يتعين على العائلة الآن الالتزام بقواعد العزل الصحي بشكل سليم قبل أن يتم السماح لأفرادها بمغادرة المنزل مجددًا، في خطوة تهدف إلى السيطرة على تفشي عدوى " كورونا " في إسبانيا، التي تجاوز عدد الإصابات بها 314 ألف حالة إصابة بالفعل.



