AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الحبس المنزلي.. عقوبة عائلة رفضت الالتزام بالحجر الصحي بعد إصابة كافة أفرادها بـ كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:49 م
حبس منزلي لعائلة
حبس منزلي لعائلة مصابة بكورونا رفضت الالتزام بالحجر الصحي
Advertisements
هدير علاء
أمر المسئولون في مدينة إسبانية عائلة مكونة من أربعة أفراد بالبقاء قيد الحبس المنزلي أو الإقامة الجبرية بعد أن أكدت الفحوصات الطبية إصابتهم جميعًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جدير بالذكر أن هذا الإجراء الصارم جاء نتيجة لرفض أفراد هذه العائلة، ومن بينهم طفلان، الالتزام بقواعد الحجر الصحي.

وكانت الفحوصات الطبية قد أكدت إصابة العائلة، المقيمة في مدينة "هواسكا" بمنطقة "أراغون" الواقعة شمال شرق إسبانيا، الأسبوع الماضي؛ وقد طلبت السلطات الصحية بالمنطقة إذنًا من المحكمة بإخضاع العائلة للمراقبة على مدار 24 ساعة يوميًا بعد أن رفضوا البقاء قيد العزل.


ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فقد أصبح يتعين على العائلة الآن الالتزام بقواعد العزل الصحي بشكل سليم قبل أن يتم السماح لأفرادها بمغادرة المنزل مجددًا، في خطوة تهدف إلى السيطرة على تفشي عدوى "كورونا" في إسبانيا، التي تجاوز عدد الإصابات بها 314 ألف حالة إصابة بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الخدمات الاجتماعية تتعاون في الوقت الراهن مع العائلات الموجودة قيد الحجر الصحي بشكل عام، للتأكد من حصولها على إمدادات كافية خلال هذه الفترة.
الحبس المنزلي.. عقوبة عائلة رفضت الالتزام بالحجر الصحي بعد إصابة كافة أفرادها بـ كورونا
الحبس المنزلي.. عقوبة عائلة رفضت الالتزام بالحجر الصحي بعد إصابة كافة أفرادها بـ كورونا
الحبس المنزلي.. عقوبة عائلة رفضت الالتزام بالحجر الصحي بعد إصابة كافة أفرادها بـ كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة أحد أفرادها.. تصرف إنساني من عائلة لمساعدة مرضى كورونا في التواصل مع أقاربهم

بسبب حفل عيد ميلاد في أمريكا .. إصابة 18 من عائلة واحدة بـ كورونا.. تفاصيل

رغم أزمة كورونا.. الملكة إليزابيث تخطط لقضاء عطلة صيفية برفقة عائلتها بشروط صارمة

فيروس كورونا يتسبب في إيداع زوجين بالإقامة الجبرية في منزلهما.. اعرف القصة

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد أحمد عز.. تعرف على عمره الحقيقي ومهنته قبل التمثيل

الحبس المنزلي.. عقوبة عائلة رفضت الالتزام بالحجر الصحي بعد إصابة كافة أفرادها بـ كورونا

بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

السيسي للمصريين: كونوا على قلب رجل واحد لمواجهة "أمور بالغة الخطورة".. فيديو

تعافي طارق حامد من الإصابة

الغموض يضرب علماء كورونا.. هل تقضي الحرارة على الوباء؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. دراسة تكشف سبب جديد وراء الانسداد الرئوي المزمن

الحبس المنزلي.. عقوبة عائلة رفضت الالتزام بالحجر الصحي بعد إصابة كافة أفرادها بـ كورونا

لامبورجيني ومرسيدس على رأس القائمة.. سيارات تصدرت المشهد في مواكب الرؤساء