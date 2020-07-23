AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

من لا يلتزم لن يشارك.. عروسان يضعان قواعد صارمة لحضور حفل زفافهما

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:56 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
قرر عروسان أن يضعا قواعد صارمة وقائمة مطولة تخص ملابس الضيوف لحضور حفل زفافهما، تلك القائمة التي تلقتها إحدى المدعوات للحفل وصفتها بشديدة الصرامة حتى أنها صدمت وأصيب بالإحباط. 

تقول المدعوة إن العروس والعريس أرسلا إلي  قبل الزفاف بيوم قائمة طويلة من القواعد، التي تركتها في حالة صدمة وذهول من طلباتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

شاركت المدعوة على موقع "فيس بوك" إنها كانت متحمسة لدعوتها لحفل زفاف ابن صديق لها ، لكنها صدمت عندما شاهدت قائمة القيود، فقد ذكروا في الدعوة التي صمموها على الفيسبوك، أن من لا يلتزم عليه ألا يحضر إلى حفل الزفاف.

وكانت القواعد بالنسبة للرجال المدعوين  عليهم ارتداء سراويل البذلة فقط وتكون باللون الأسود أو الكحلي، وارتداء قمصان بيضاء، كما  شددوا على ألا يحضر أحد ببذلات رسمية ، أو جينز، أو الكاكي، والامتناع عن ارتداء أي ملابس رمادية أيضًا. 

يجب ارتداء المعاطف البذلة باللون الكحلي أو الأسود فقط، أما عن رابطة العنق يجب أن تكون بلون حاد  فقط ولا يمكن أن تكون رمادية أو بيضاء أو عاجية أو بنفسجية.

أما عن السيدات فعليهن ارتداء فساتين فقط، وغير مسموح باراتداء سلوبيت أو بذلة رسمية أو سراويل، كما يجب ألا تزيد الفساتين عن طول الركبة.. لا يمكن أن تكون بيضاء أو عاجية أو بيضاء بنقش نباتي أو أسود أو بيج أو أسود بنمط أو بنفسجي أو أي شكل من أشكال الرمادي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في يوم زفافها.. عروس تجد نفسها في منافسة مع والدتها على لقب "صاحبة أجمل فستان زفاف"

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

خرجت من الدنيا قبل دخولها.. عروس تسقط جثة هامدة في حفل زفافها

ترشيحاتنا

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 23-7-2020.. فيديو

متى تجزئ أضحية الأب عن أبنائه المتزوجين؟ .. البحوث الإسلامية يجيب

هل أعيد الصلاة عند السرحان وعدم الخشوع؟.. أمين الفتوى يرد

محمد صلاح يرقص بصحبة زملائه.. ليفربول ينشر فيديو لـ لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس

بيتر ميمي: فيلم موسى مختلف في الشكل والمضمون عن مسلسل محمد رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور