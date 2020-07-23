من لا يلتزم لن يشارك.. عروسان يضعان قواعد صارمة لحضور حفل زفافهما

قرر عروسان أن يضعا قواعد صارمة وقائمة مطولة تخص ملابس الضيوف لحضور حفل زفافهما، تلك القائمة التي تلقتها إحدى المدعوات للحفل وصفتها بشديدة الصرامة حتى أنها صدمت وأصيب بالإحباط.





تقول المدعوة إن العروس والعريس أرسلا إلي قبل الزفاف بيوم قائمة طويلة من القواعد، التي تركتها في حالة صدمة وذهول من طلباتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





شاركت المدعوة على موقع "فيس بوك" إنها كانت متحمسة لدعوتها لحفل زفاف ابن صديق لها ، لكنها صدمت عندما شاهدت قائمة القيود، فقد ذكروا في الدعوة التي صمموها على الفيسبوك، أن من لا يلتزم عليه ألا يحضر إلى حفل الزفاف.





وكانت القواعد بالنسبة للرجال المدعوين عليهم ارتداء سراويل البذلة فقط وتكون باللون الأسود أو الكحلي، وارتداء قمصان بيضاء، كما شددوا على ألا يحضر أحد ببذلات رسمية ، أو جينز، أو الكاكي، والامتناع عن ارتداء أي ملابس رمادية أيضًا.





يجب ارتداء المعاطف البذلة باللون الكحلي أو الأسود فقط، أما عن رابطة العنق يجب أن تكون بلون حاد فقط ولا يمكن أن تكون رمادية أو بيضاء أو عاجية أو بنفسجية.





أما عن السيدات فعليهن ارتداء فساتين فقط، وغير مسموح باراتداء سلوبيت أو بذلة رسمية أو سراويل، كما يجب ألا تزيد الفساتين عن طول الركبة.. لا يمكن أن تكون بيضاء أو عاجية أو بيضاء بنقش نباتي أو أسود أو بيج أو أسود بنمط أو بنفسجي أو أي شكل من أشكال الرمادي.



