رومانسية بـ تباعد| الآلاف يشهدون حفل زفاف مصابيَن بمتلازمة داون "إنترنت"

احتفل عروسان مصابان بمتلازمة "داون" بحفل زفافهما بمدينة "كوفنتري" البريطانية وسط أجواء رومانسية، بعد أن اضطرا إلى البقاء بعيدين عن بعضهما البعض لمدة نحو ثلاثة أشهر بسبب قواعد الإغلاق التي فُرضت للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة.





وحرص العروسان "هايدي كروتر"، البالغة من العمر 25 عامًا، و"جيمس كارتر"، 26 عامًا، على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي خلال مراسم حفل زفافهما الذي أقيم في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد سماح رئيس الوزراء باستئناف حفلات الزفاف في الرابع من يوليو الجاري.









وحقق حفل زفاف العروسين ، الذي أقيم في حضور 30 ضيفًا، أكثر من 11 ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب" خلال فترة وجيزة.





وكان العروسان قد اضطرا إلى البقاء قيد العزل الذاتي بعيدًا عن بعضهما البعض منذ شهر مارس الماضي بسبب وباء "كورونا"، حيث أقام "جيمس" في منزل عائلته بمقاطعة "دورست"، في حين كانت عروسه تقيم في "كوفنتري"؛ وبعد أشهر من التخبط والقلق، حقق الزوجان حلمهما وأقاما عقد قرانهما في حضور العائلة والأصدقاء المقربين، الذين حرصوا جميعًا على اتباع إجراءات الوقاية المنصوص عليها لتجنب الإصابة بعدوى "كورونا".





وقالت العروس في تصريح لصحيفة "ميرور" البريطانية إنه على الرغم من أن حفل الزفاف لم يكن كما خططت له، إلا أنه بدون شك كان أجمل يوم في حياتها.









يشار إلى أن العروسين تمكنا من إقامة حفل زفافهما في موعده الأصلي المقرر، إلا أنهما اضطرا إلى تقليص قائمة المدعوين إلى 30 ضيفًا بدلًا من 220.



