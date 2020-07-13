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منوعات

أطباء يحذرون: الشفاء من كورونا لا يعني أنك غير معرض للإصابة مرة أخرى

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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مريم صليب
شددت حكومات العالم على وضع قيود لعودة الحياة لطبيعتها بعد جائحة كورونا، قد يكون أبرز التعليمات هي ارتداء الكمامة طيلة الوقت خارج المنزل وخاصة في الأماكن المزدحمة والمغلقة. 

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الأطباء في بريطانيا يحذرون من التخلي عن ارتداء الكمامة بعد قرار الحكومة لعود الحياة تدريجيا وفتح المولات التجارية والشواطئ والنوادي.

وأكد الأطباء أن إصابة الشخص بكورونا وشفاءه لا يعني أنه غير معرض للإصابة مرة أخرى، فالحرص واجب خصيصا في المرحلة القادمة بعد أن قررت دول العالم إعادة فتح المجال الجوي. 

وتفيد الأبحاث الطبية والعلمية أن فيروس كورونا يمكن أن يهاجم الإنسان أكثر من مرة ولكن المرة الثانية يكون أضعف بسبب قوة جهاز المناعوة إذا كان قاومه من البداية وانتصر عليه. 
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