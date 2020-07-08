بفستان الفرح.. احتجاج إيطاليات على عدم إقامة حفل زفاف بسبب كورونا.. فيديو

عبرت مجموعة من الفتيات عن غضبهن، في روما، لعدم إقامة حفل زفافهن بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نظمت مجموعة من العرائس الغاضبات اللواتي يرتدين ملابس الزفاف احتجاجًا غاضبًا في روما، حيث احتشدن ضد تأجيل زواجهن بسبب إغلاق فيروس كورونا.
وتجمعت حوالي 15 امرأة أمام نافورة تريفي في روما، وهن يرتدين فساتين زفاف بيضاء، ويحملن مظلات بيضاء ويرتدين أقنعة وجه بنفس اللون.
ونظموا احتجاجات خارج المباني البرلمانية وبجوار الشركات الصناعية الأخرى المتضررة من الإغلاق، مثل المطاعم، وأصحاب الأماكن والموسيقيين.
ونظم الحدث جمعية الزفاف الإيطالية، أطلق عليه اسم غير المتزوجين، وحملت النساء لافتات كتب عليها أنها حفلات زفاف بدون قيود، بعدما تم حظر جميع الأعمال والأنشطة غير الأساسية، بما في ذلك مراسم الزواج، في إيطاليا لمدة شهرين تقريبًا ضمن محولات الدولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
واستثنى المسؤولون عن الحفل حضور أي شخص غير الفتيات المتضررات، على الرغم من أن إيطاليا بدأت في عودة الاحتفالات الدينية إلا أن الفتيات يرغبن في إقامة حفل زفاف.