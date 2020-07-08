بفستان الفرح.. احتجاج إيطاليات على عدم إقامة حفل زفاف بسبب كورونا.. فيديو

عبرت مجموعة من الفتيات عن غضبهن، في روما، لعدم إقامة حفل زفافهن بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نظمت مجموعة من العرائس الغاضبات اللواتي يرتدين ملابس الزفاف احتجاجًا غاضبًا في روما، حيث احتشدن ضد تأجيل زواجهن بسبب إغلاق فيروس كورونا.





وتجمعت حوالي 15 امرأة أمام نافورة تريفي في روما، وهن يرتدين فساتين زفاف بيضاء، ويحملن مظلات بيضاء ويرتدين أقنعة وجه بنفس اللون.