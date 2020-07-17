لم يصب بخدش.. طفل ينجو بمعجزة بعد سقوطه من الطابق الخامس لمبنى.. شاهد

تداولت مواقع إخبارية عالمية في الآونة الأخيرة لقطات مصورة ترصد لحظة سقوط طفل عمره عامان من الطابق الخامس لمبنى سكني، لكن لحسن الحظ فقد كُتبت له النجاة ولم يصب بأذى بعد أن تمكن أحد الجيران من التقاطه في آخر لحظة.





وأفادت تقارير إخبارية بأن الحادث وقع في مقاطعة "جيانغسو" في شرق الصين.









ويظهر الطفل في بداية اللقطات المرفقة وقد كان متشبثًا بوحدة خاصة بمكيف هواء في المبنى السكني، بعد أن تسلق شرفة منزل عائلته وتسلل منها، وانتهى به الحال فوق وحدة مكيف الهواء ، لكن لم تمض سوى لحظات معدودة حتى فقد الطفل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، القدرة على التشبث وسقط من المبنى وظل يتأرجح في الهواء وسط ذعر الجيران والمارة الذين تجمعوا لمحاولة إنقاذه.





وأفادت السلطات المحلية بأنه لم يتعرض لأي إصابات بعد أن تمكن جاره من الإمساك به، في حين تعرض منقذه لكدمات وإصابات طفيفة في ذراعيه أثناء محاولته إنقاذ الصبي.





ونُقل الطفل إلى المستشفى لإخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من أنه في حالة صحية جيدة نفسيًا وبدنيًا.







