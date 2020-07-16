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منوعات

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:56 م
طفلة ولدت بدون ساقين
طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز
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هدير علاء
تمكنت طفلة أمريكية ملهمة من تحدي إعاقتها وتحقيق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز، على الرغم من أنها وُلدت بدون ساقين، لتتحول بذلك إلى قدوة ومثل أعلى للكثيرين في السعي وبذل الجهد من أجل تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وأكدت الطفلة "بايج كاليندين"، التي يبلغ عمرها ثمانية أعوام، في تصريح لوسائل إعلام أنها لم تنظر إلى حالتها إطلاقًا باعتبارها عقبة تحول دون تحقيق أحلامها الرياضية.


وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "مترو" البريطانية، فإن الطفلة لطالما كان لديها شغف تجاه رياضة الجمباز، وبدأت في ممارستها في سن مبكرة جدًا.

وأوضحت "بايج" أن والديها قررا دعمها لتعلم رياضة الجمباز أملًا في أن تكتسب قوة بدنية، وقد واجهت صعوبة بعض الشيء في بداية ممارستها لهذه الرياضة، لكن مع الوقت والتدريب بدأت تتحسن كما ازداد شغفها بهذه الرياضة، وعملت بكد كي تحقق فيها تقدمًا، وهي تتدرب حاليًا مع فريق في ولاية "أوهايو" الأمريكية.

ونشرت صحيفة "مترو" لقطات للرياضية الملهمة "بايج كاليندين" برفقة مدربتها "إستر ويبل" من إحدى جلسات التدريب في مركز رياضي.


وكانت الطفلة قد شاركت في وقت سابق من العام الجاري في أحد المهرجانات الرياضية الشهيرة بالولايات المتحدة تم خلاله إقامة منافسات في ألعاب رياضية مختلفة، وهي تأمل أن تشارك في منافسات أخرى في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن "بايج" ليست مهتمة فقط برياضة الجمباز، حيث تخطط أيضًا لبدء ممارسة أنشطة رياضية مختلفة مثل السباحة والرماية في المستقبل.
رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز
رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز
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رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز

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