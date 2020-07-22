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منوعات

عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف.. ورد فعلها غير متوقع

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:51 م
عروس تكتشف خيانة
عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف
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هدير علاء
اكتشفت عروس تعيسة الحظ خيانة خطيبها قبل الموعد المحدد لحفل زفافهما بثلاثة أشهر، وعلى الرغم من الألم الذي سيطر عليها إلا أن رد فعلها كان مفاجئًا بالنسبة لكثيرين، حيث قررت مشاركة تجربتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والكشف عن "مؤشرات الخيانة" التي اختارت هي تجاهلها في محاولة لمساعدة غيرها من السيدات على التعامل مع مثل هذا الموقف ووضع حد لـ"العلاقات السامة".

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث قررت هذه السيدة "ديفين ألين"، وهي من ولاية "بنسلفانيا" الأمريكية، تأسيس شركة أطلقت عليها اسم "d.i.y.BreakUp" بمساعدة صديقتها "جيسيكا هيلويل"، بهدف تقديم الدعم للسيدات اللاتي اضطررن إلى إلغاء حفلات زفافهن بسبب الخيانة، بعد أن تركت هي خطيبها الخائن.


وشاركت "ألين"، البالغة من العمر 31 عامًا، تفاصيل تجربتها المؤلمة مع الخيانة في سلسلة من مقاطع الفيديو شاركتها عبر الحساب الخاص بشركتها على تطبيق "تيك توك"، وقد حصد أحد هذه المقاطع أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

وأوضحت أن علاقتها بخطيبها السابق استمرت لمدة ست سنوات، وقبل 90 يومًا من موعد زواجهما اكتشفت أنه كان يخونها على مدار ستة أشهر مضت، وذلك بعد رؤيتها بالصدفة لرسائل نصية كان قد أرسلها إلى عشيقته، كما تبين لها أن كان يرسل لها ولهذه السيدة نفس الرسائل تقريبًا.

وقررت الانفصال عنه وإلغاء حفل الزفاف نتيجة لذلك؛ وفي محاولة للتخلص من شعورها بالألم توجهت لحضور حفل غنائي لنجمة شهيرة كما سافرت في رحلة إلى مدينة "لاس فيجاس" برفقة صديقاتها.


وفي أعقاب ذلك أطلقت شركتها الخاصة التي استوحت فكرتها من تجربتها مع خطيبها السابق، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكدت "ألين" خلال مقاطع الفيديو التي قامت بمشاركتها أن حياتها أصبحت الآن أفضل بكثير من أي وقت مضى، كما أشارت إلى أن خطيبها السابق مازال على علاقة بالسيدة الأخرى التي كان يخونها معها.
عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف.. ورد فعلها غير متوقع
عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف.. ورد فعلها غير متوقع
عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف.. ورد فعلها غير متوقع
عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف.. ورد فعلها غير متوقع
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