حالة نادرة.. عارضة أزياء تستيقظ من نومها لتجد نفسها مشلولة بدون سبب واضح

في حالة نادرة ، استيقظت عارضة أزياء من نومها لتجد نفسها مصابة بالشلل على نحو مفاجئ ودون سابق إنذار؛ وعلى الرغم من تحذير الأطباء لها بأنها من الممكن أن تبقى على كرسي متحرك لبقية حياتها، إلا أن تعهدت بأن تتغلب على هذه الحالة وتستعيد قدرتها على السير مجددًا.





وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن معاناة عارضة الأزياء "سونيا فيرا"، البالغة من العمر 40 عامًا، بدأت في شهر يونيو لعام 2017، عندما استيقظت من قيلولة لتجد أنها غير قادرة على التحرك إطلاقًا، ونُقلت إلى المستشفى وهي في حالة صدمة.









وقد واجه الأطباء في البداية صعوبة في تحديد سبب هذه الحالة حتى تم في نهاية المطاف تشخيص إصابتها بمرض مناعي عصبي نادر لا يوجد له علاج معروف حتى الآن؛ وظلت في المستشفى لمدة 6 أشهر، وأصبحت مضطرة للبقاء على كرسي متحرك





ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن "فيرا"، وهي في الأساس من مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية لكنها تقيم في الوقت الحالي بالعاصمة البريطانية "لندن"، قولها إنها تفتقد القدرة على السير والسفر وأداء عملها كما اعتادت في السابق.









وتابعت موضحة أنها عندما استيقظت ووجدت نفسها مشلولة من منطقة العنق إلى أسفل، أصيبت بصدمة، لكنها حاولت ألا تسمح لمشاعر الذعر بأن تسيطر عليها، واعتقدت في البداية أن الأطباء سيتمكنون من اكتشاف سبب هذه المشكلة وعلاجها بمجرد وصولها إلى المستشفى.



