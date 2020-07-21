«إشارة مرور».. عروس تواجه موجة سخرية بعد مشاركة صور لخاتم خطبتها عبر فيسبوك

واجهت عروس سيئة الحظ موجة من السخرية والانتقادات عقب مشاركة لقطات لخاتم خطوبتها "غير المألوف"، والذي يضم ثلاث ماسات، عبر منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.





وكانت البداية عندما شاركت سيدة أمريكية من ولاية "تكساس"، لم يتم الكشف عن هويتها، عدة لقطات لخاتم الخطوبة عبر "جروب" على موقع " فيسبوك " خاص بخواتم الخطوبة والزواج، وسألت عن رأي المتابعين بشأن هذا الخاتم، وما إذا كان أشبه بـ"إشارة مرور" بالفعل.









وسرعان ما انهالت التعليقات الساخرة من خاتم الخطوبة، ولم يتوقف الأمر عند تشبيهه بـ"إشارة المرور" فحسب، حيث أكد عدد من الرواد على أنه يشبه مكعبات لعبة "الليجو".





ووصفوا كذلك شكل الخاتم بكونه "غريبًا" و"غير مألوف"، وأطلقوا مزحات ساخرة من تصميمه، حتى أن أحد الرواد علق متسائلًا عن سبب اختيار العروس لخاتم تصميمه مستوحى في الأساس من إشارة مرور.









واتفق العديد من الرواد على أن اختيار العروس لمثل هذا الخاتم كان "غير موفق" و"خاطئًا"، ووصفه أحدهم في تعليق له بكونه "أقبح خاتم رآه في حياته".



