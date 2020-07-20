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منوعات

مرض لعين ينهي حياة عروس في شهر العسل

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كانت تتشبث بالحياة تحلم بأن يزاح المريض الخبيث من طريقها، لنيل عيشة هادءة مع شريك العمر الذي أخترته، ومن أجل تلك اللحظات قررت أن تهزم السرطان بزواجها وهي في سريرها بالمستشفى، ولكن لم يمهله المرض اللعين دون أن يسلب حياتها وأمانيها.

فقد توفيت عروس تزوجت في المستشفى بسبب السرطان بعد شهر واحد فقط من الزواج، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

وكان قد تم تشخيص العروس والتي تدعى"تاش يونج" وتبلغ من العمر 25 سنة ، بإصابتها بالسرطان تفاقم الألم في وقت قصير للغاية، وتم العثور على ساركوما خلايا المغزل.

وتزوجت "يونج" من خطيبها في غضون أربعة أيام بموجب ترخيص خاص في مستشفى "ساوثهامبتون"، حيث أقيم الزفاف داخل غرفتها بالمستشفى.

كما فارق المرض بينها وبين شهر العسل لزيارة الشفق القطبي الشمالي الذي حلموا به ، واكتفت بعرض صور وفيديوهات له على السقف فوق سريرها.

وبعد شهر من الزواج توفيت "تاش" في سريرها بالمستشفى بينما كان الزوج يمسك بيديها وينام إلى جوارها، وقال الزوج  "سايمون": "لقد حققنا أقصى استفادة من كل لحظة لدينا، فكان يوم زفافنا حقا أسعد يوم في حياتي، يكفي أنها رحلت وحققت حلمها بالزواج مني". 


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