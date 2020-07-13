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منوعات

من فوق الكوشة.. عروس تمارس عملها في حفل زفافها.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أجبرت جائحة فيروس كورونا المستجد الجميع على البقاء في منازلهم وجعل العمل من البيت أمرًا طبيعيًا، وعمل حفلات الزفاف بالمنزل أيضًا،  لضمان تطبيق معايير التباعد الاجتماعي، وفي هذا الصدد قررت عروس أن تجمع بين عملها وحفل زفافها في آن واحد.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" العروس ترتدي فستان الزفاف متخذة مكانها بالكوشة وهي تحمل الكمبيوتر المحمول "اللاب توب" على قدميها، في حفل زفافها الكامل بجوار العريس.

ليس هذا فحسب بل تظهر وهي تمسك بالهاتف المحمول وتجري مكالمات ويبدو عليها أنها تستمع إلى تعليمات الشخص على الهاتف بينما يجلس العريس بجانبها في انتظار انتهاء المكالمة.

وجاءت العديد من التعليقات على مقطع الفيديو الذي يبدو فيه أن العروس من الهند نظرًا إلى ردائها، فقال أحدهم في تعليق:" لا استطيع فهم الامر سوى إنها تتابع أمور متعلقة بلقاح فيروس كورونا"، وقال آخر:" هذا هو المعنى الحقيقي لضغط العمل ".

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