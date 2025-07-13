أمير هشام: جون إدوارد مصر على موقفه مع مهاب ياسر ويرفض رحيله بشكل نهائي

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن جلسة مسؤولي البنك الأهلي مع مصطفي شلبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"جلسة مسئولي البنك الأهلي مع مصطفى شلبي وسيد نيمار ثنائي الزمالك، لم تسفر عن أي جديد في التوصل لاتفاق نهائي".

وأكمل :"هناك جلسة خلال 24 بين الزمالك والبنك الأهلي لحسم صفقة أحمد ربيع والنادي يحاول إيجاد أمور أخرى للحسم حال استمرار رفض مصطفى شلبي الذي يصر على الحصول على مبلغ يفوق 10 ملايين في الموسم من نادي البنك وهو أمر صعب بالنسبة لهم".

وأضاف :"هناك محاولات للتعاقد مع ربيع ودفع جزء من مبلغ الصفقة وتقسيط الباقي".

وأكمل :"شيكو بانزا اجتاز الكشف الطبي وتم تصوير البرومو الخاص بالصفقة، وتم دفع مقدم الصفقة المقدرة ب800 ألف دولار على 3 سنوات".

وأختتم :"جون إدوارد مازال مصرا على موقفه مع مهاب ياسر ويرفض رحيله بشكل نهائي للمصري أو حرس الحدود بأقل من 10 ملايين جنيه.. ونفس الأمر إعارة محمد عاطف لطلائع الجيش بأقل من 7 ملايين حنيه".