أمير هشام: 5 صفقات جديدة على طاولة الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن وكيل التونسي أحمد الجفالي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"وكيل التونسي أحمد الجفالي يخطر مسؤولي الزمالك بوجود اهتمام من نادي الإفريقي التونسي للتعاقد مع اللاعب، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض يرحب بإعارته وليس البيع النهائي".

وأكمل :"وكيل الجفالي أبلغ الزمالك بأن الافريقي لا يمانع فكرة التعاقد مع اللاعب على سبيل الاعارة لمدة موسم".

وأوضح :"مازالت أزمة سيف الدين الجزيري مستمرة، خاصة أ ن جون إدوارد يبحث التخلص من اللاعب ولكن لا يوجد عروض مناسبة حتى الآن".

واضاف:"تم عرض الجزيري على عددا من الاندية وأخرهم ضمن الصفقات التبادلية مع بيراميدز، ولكن اللاعب يرفض الرحيل بشكل ودي دون الحصول على قيمة عقده كاملا موسمين".

وأختتم :"الزمالك انهى حتى الان بشكل رسمي 4 صفقات أحمد شريف وعمرو ناصر والمهدي سليمان وشيكو بانزا.

هناك محاولات لحسم 5 صفقات حاليا، وهم احمد ربيع وحامد حمدان وآدم كايد ومحمود صابر ومحمود زلاكة".