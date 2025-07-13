وفاة وإصابات في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية.. والبحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض

أفاد إبراهيم فوزي، مراسل "إكسترا نيوز" من الإسكندرية، بوقوع انهيار جزئي في أحد العقارات السكنية الكائنة عند تقاطع شارع الخديوي مع شارع صلاح الدين بمنطقة العطارين، مما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة ستة آخرين حتى الآن، وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال رفع الأنقاض، وسط جهود مكثفة للبحث عن أشخاص يعتقد أنهم ما زالوا تحت الركام، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح فوزي أن محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد انتقل فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، برفقة قيادات من مديرية الأمن والحماية المدنية، لمتابعة تطورات الموقف عن قرب، وتم فرض كردون أمني حول العقار لمنع تجمع المواطنين وضمان سلامة الفرق المشاركة في عمليات الإخلاء والإنقاذ، كما تم الدفع بعدد من فرق الإنقاذ الأرضي والتعامل مع الوضع بشكل فوري.

وبحسب ما صرّح به رئيس حي وسط، فإن العقار يقع على مساحة تبلغ نحو 300 متر مربع، ويتكوّن من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، بالإضافة إلى جزء من دور خامس، ويضم ست وحدات سكنية إلى جانب أنشطة تجارية بالطابق الأرضي. يُذكر أن العقار كان مأهولًا بالسكان وصادر بحقه قرار رقم 103 لسنة 1993، يقضي بهدم الدور الرابع وجزء من الخامس مع الترميم الكامل للباقي، إلا أن القرار لم يُنفذ.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة الدقيقة لحين الانتهاء الكامل من رفع الأنقاض، كما وجّه بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لمراجعة الحالة الإنشائية للعقار والوقوف على أسباب الانهيار. ولا تزال الجهات المعنية تواصل عملها على مدار الساعة لضمان إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وسط دعوات الأهالي بوجود ناجين تحت الأنقاض.



