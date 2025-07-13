قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاة 4 أشقاء بالمنيا.. كل ما تريد معرفته عن الالتهاب السحائي
الأولى على التعليم الزراعي.. هاجر طارق: كنت بذاكر 5 ساعات وسألتحق بكلية الزراعة
عروس الدلتا تتصدر.. ثلاث من أوائل الجمهورية بالدبلومات الفنية من الغربية
بـ حبل الغسيل.. التحريات تكشف لغز وفاة شاب في المرج
مقابلة مثيرة للجدل.. نتانياهو يدافع عن ترامب ويهاجم الإعلام الأمريكي
وفاة وإصابات في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية.. والبحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض
دعاء واظب عليه سيدنا النبي بعد الصلاة.. تنال خير الدنيا والآخرة
عقار العطارين المنهار صادر له قرار هدم وتنكيس من 32 عاما
70 % اللاعب في الزمالك.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن حامد حمدان
حالتا وفاة و5 مصابين في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية| صور
تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان قبل نهائي كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وفاة وإصابات في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية.. والبحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أفاد إبراهيم فوزي، مراسل "إكسترا نيوز" من الإسكندرية، بوقوع انهيار جزئي في أحد العقارات السكنية الكائنة عند تقاطع شارع الخديوي مع شارع صلاح الدين بمنطقة العطارين، مما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة ستة آخرين حتى الآن، وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال رفع الأنقاض، وسط جهود مكثفة للبحث عن أشخاص يعتقد أنهم ما زالوا تحت الركام، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح فوزي أن محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد انتقل فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، برفقة قيادات من مديرية الأمن والحماية المدنية، لمتابعة تطورات الموقف عن قرب، وتم فرض كردون أمني حول العقار لمنع تجمع المواطنين وضمان سلامة الفرق المشاركة في عمليات الإخلاء والإنقاذ، كما تم الدفع بعدد من فرق الإنقاذ الأرضي والتعامل مع الوضع بشكل فوري.

وبحسب ما صرّح به رئيس حي وسط، فإن العقار يقع على مساحة تبلغ نحو 300 متر مربع، ويتكوّن من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، بالإضافة إلى جزء من دور خامس، ويضم ست وحدات سكنية إلى جانب أنشطة تجارية بالطابق الأرضي. يُذكر أن العقار كان مأهولًا بالسكان وصادر بحقه قرار رقم 103 لسنة 1993، يقضي بهدم الدور الرابع وجزء من الخامس مع الترميم الكامل للباقي، إلا أن القرار لم يُنفذ.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة الدقيقة لحين الانتهاء الكامل من رفع الأنقاض، كما وجّه بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لمراجعة الحالة الإنشائية للعقار والوقوف على أسباب الانهيار. ولا تزال الجهات المعنية تواصل عملها على مدار الساعة لضمان إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وسط دعوات الأهالي بوجود ناجين تحت الأنقاض.


 

الإسكندرية العقارات محافظ الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

محاولة اغتيــ.ـال .. هجوم إسرائيلي يستهدف الرئيس الإيراني مسعود بزيشكان

ترشيحاتنا

سنترال رمسيس

أحمال الكهرباء وزيادة درجات الحرارة.. خبير يكشف سبب حريق سنترال رمسيس

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

حملة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتوعية السائقين لمنع تعاطي المخدرات.. تفاصيل

إلهام أبو الفتح

ما بعد ماراثون الثانوية.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

بالصور

الصور الكاملة لحفل آمال ماهر ووليد توفيق

وليد توفيق - آمال ماهر
وليد توفيق - آمال ماهر
وليد توفيق - آمال ماهر

الساعة بـ 5 ملايين جنيه.. مي عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية
الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية
الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

صبا مبارك تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

السماعات ولعت.. حريق في حفل غنائي بالساحل الشمالي

حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي

فيديو

إليسا

عيشالك.. إليسا تتألق في حفل العاصمة اللبنانية بيروت

القدماء المصريين

اكتشاف مثير.. سر جينات المصري القديم منذ 4500 سنة

حقن التخسيس والسرطان

بعد أزمة حقنة التخسيس .. إدوارد يكشف لأول مرة إصابته بالســ.رطان

أحمد فهمي وأحمد السقا

السقا وأحمد فهمي.. كواليس مجنونة من فيلم أحمد وأحمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد